Шахтер узнал соперника в стыковых матчах Лиги Европы

Ноябрь, 07 в 14:48

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 7 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы-2022/23.

На этой стадии у Украины есть один представитель — донецкий Шахтер в своей группе в Лиге чемпионов занял третье место и квалифицировался в раунд стыковых матчей турнира.

Горняки будут несеянными, как и остальные коллективы, занявшие третьи места в группах в Лиге чемпионов. А вот сеяными стали команды, которые финишировали вторыми в квартетах Лиги Европы.

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Результаты жеребьевки стыков Лиги Европы:

Барселона – Манчестер Юнайтед;

Ювентус – Нант;

Спортинг – Мидтьюлланд;

Шахтер Донецк — Ренн;

— Ренн; Аякс – Унион;

Байер Леверкузен – Монако;

Севилья – ПСВ;

Зальцбург – Рома.

Таким образом, соперником горняков в раунде плей-офф ЛЕ станет французский Ренн, который в этом сезоне дважды обыграл в группе киевское Динамо.

Стыковые матчи Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля, причем сеяные клубы ответную игру проведут дома. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала ЛЕ.

По регламенту турнира, команды, выигравшие свои группы в Лиге Европы, напрямую попали в раунд 1/8 финала Лиги Европы. Это лондонский Арсенал, нидерландский Фейеноорд, турецкий Фенербахче, испанские Реал Бетис и Реал Сосьедад, бельгийский Унион Сент-Жилуаз, немецкий Фрайбург и венгерский Ференцварош.

Финал турнира запланирован на 31 мая 2023 года в Будапеште на Пушкаш Арене.