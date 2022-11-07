Шахтер узнал соперника в стыковых матчах Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 7 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы-2022/23.
На этой стадии у Украины есть один представитель — донецкий Шахтер в своей группе в Лиге чемпионов занял третье место и квалифицировался в раунд стыковых матчей турнира.
Горняки будут несеянными, как и остальные коллективы, занявшие третьи места в группах в Лиге чемпионов. А вот сеяными стали команды, которые финишировали вторыми в квартетах Лиги Европы.
Результаты жеребьевки стыков Лиги Европы:
- Барселона – Манчестер Юнайтед;
- Ювентус – Нант;
- Спортинг – Мидтьюлланд;
- Шахтер Донецк — Ренн;
- Аякс – Унион;
- Байер Леверкузен – Монако;
- Севилья – ПСВ;
- Зальцбург – Рома.
Таким образом, соперником горняков в раунде плей-офф ЛЕ станет французский Ренн, который в этом сезоне дважды обыграл в группе киевское Динамо.
Стыковые матчи Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля, причем сеяные клубы ответную игру проведут дома. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала ЛЕ.
По регламенту турнира, команды, выигравшие свои группы в Лиге Европы, напрямую попали в раунд 1/8 финала Лиги Европы. Это лондонский Арсенал, нидерландский Фейеноорд, турецкий Фенербахче, испанские Реал Бетис и Реал Сосьедад, бельгийский Унион Сент-Жилуаз, немецкий Фрайбург и венгерский Ференцварош.
Финал турнира запланирован на 31 мая 2023 года в Будапеште на Пушкаш Арене.