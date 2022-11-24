Ноябрь, 24 в 20:06

Матч между сборными Уругвая и Южной Кореи завершился нулевой ничьей на чемпионате мира по футболу.

Команды встречались в Эр-Раяне на стадионе Эдьюкейшн Сити в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

В конце первого тайма хорошую возможность забить имели уругвайцы. Хавбек Федерико Вальверде навесил с угловой в центр штрафной, где защитник Диего Годин в прыжке пробил головой, но мяч после его удара попал в штангу.

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Еще один момент чарруа упустили в конце встречи, когда Вальверде пробивал издалека, но попал в левую стойку.

В компенсированное арбитром время лидер сборной Южной Кореи Сон Хын Мин мог стать автором первого гола в матче, но мяч после его мощного удара пролетел рядом с правой стойкой.

Согласно официальному протоколу ФИФА, в этом матче ни одна из команд не нанесла удара непосредственно в створ ворот. Уругвайцы нанесли десять ударов, а корейцы – шесть.

По данным мониторингового издания Gracenote Sports, в XXI веке матчей без ударов в ворота на ЧМ по сей день не было.

Таким образом, команды поделили между собой очки в квартете H. Также с ними в одной группе сборные Португалии и Ганы.