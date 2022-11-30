Впервые в истории мужского ЧМ по футболу главным арбитром будет работать женщина

Ноябрь, 30 в 14:36

Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной, которая обслужит матч мужского чемпионата мира как главный арбитр.

Об этом сообщила Международная федерация футбола (ФИФА) в социальной сети Twitter.

Фраппар будет главным рефери матча между сборными Германии и Коста-Рики в заключительном третьем туре группового этапа в квартете Е на ЧМ-2022 в Катаре.

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В качестве ассистентов ей будут помогать Неуза Бек из Бразилии и мексиканка Карен Диас Медина.

Ранее 38-летняя Фраппар работала четвертым арбитром во встрече первого тура группового этапа Польша — Мексика, завершившегося со счетом 0:0.

Стефани Фраппар – первая женщина, которая была главным арбитром мужского Суперкубка УЕФА в 2019 году, матча Лиги чемпионов и финала Кубка Франции (2022). Также она первой из женщин вошла в судейскую бригаду финала Лиги чемпионов в 2019 году.

Чемпионат мира в Катаре стал первым в истории, куда заявили судей женского пола. Кроме Фраппар, туда вошли Салима Мукансанга из Руанды и японка Йосими Ямасита.