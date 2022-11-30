Впервые в истории мужского ЧМ по футболу главным арбитром будет работать женщина
Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной, которая обслужит матч мужского чемпионата мира как главный арбитр.
Об этом сообщила Международная федерация футбола (ФИФА) в социальной сети Twitter.
Фраппар будет главным рефери матча между сборными Германии и Коста-Рики в заключительном третьем туре группового этапа в квартете Е на ЧМ-2022 в Катаре.
В качестве ассистентов ей будут помогать Неуза Бек из Бразилии и мексиканка Карен Диас Медина.
Ранее 38-летняя Фраппар работала четвертым арбитром во встрече первого тура группового этапа Польша — Мексика, завершившегося со счетом 0:0.
Стефани Фраппар – первая женщина, которая была главным арбитром мужского Суперкубка УЕФА в 2019 году, матча Лиги чемпионов и финала Кубка Франции (2022). Также она первой из женщин вошла в судейскую бригаду финала Лиги чемпионов в 2019 году.
Чемпионат мира в Катаре стал первым в истории, куда заявили судей женского пола. Кроме Фраппар, туда вошли Салима Мукансанга из Руанды и японка Йосими Ямасита.