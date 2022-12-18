Декабрь, 18 в 19:56

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре, обыграв команду Франции. Игра прошла на стадионе Лусаил в одноименном городе и завершилась со счетом 3:3 (пен. 4:2).

С первых минут встречи Альбиселесте полностью перехватили инициативу на поле и начали пристреливаться по воротам Леблю – удары Альвареса, Макалистера, Ди Марии.

На 22-й минуте Анхель Ди Мария ворвался в штрафную французов, где Усман Дембеле слегка задел ногу аргентинца. Но, по мнению арбитра, этого хватило для назначения пенальти.

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Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал капитан аргентинцев Лионель Месси, разведя мяч и голкипера Уго Льориса по разным углам ворот.

Творцом второго гола аргентинцев в ворота французов стал Анхель Ди Мария. Месси отпасовал на правый фланг на Макалистера, который вырезал пас в штрафную на ДиМарию. А Анхель, получив мяч, мастерски пробил мимо вратаря.

Два пропущенных мяча полностью выбили французов из колеи. За первый тайм они не нанесли ни одного удара в направлении ворот соперника. Провальная игра на старте заставила Дидье Дешама провести двойную замену еще до перерыва. Вместо Дембеле и Жиру на поле появились Коло Муани и Тюрам.

На 79-й минуте Николас Отаменди завалил Коло Муани и арбитр указал на пенальти, который успешно реализовал Килиан Мбаппе. Мартинес угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Чтобы восстановить паритет в игре Ле блю, понадобилось менее двух минут. Французы разыграли стеночку возле штрафной, Тюрам отпасовал на Мбаппе в штрафную, мощно пробившую под дальнюю стойку.

Больше в основное время команды голов не забивали и игра перешла в экстра-таймы. На 109 минуте Месси отличился дублем, снова выведя аргентинцев вперед. Но французы снова сравняли – с одиннадцатиметровой падежи уверенно реализовал удар Мбаппе.

В серии пенальти точнее были аргентинцы – у французов точными были удары только Мбаппе и Коло Муани.