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Факты / Спорт

Боксер Ломаченко попал в Реестр госпредателей после публикации видео с митрополитом УПЦ МП

Валентина Чорна, редактор ленты
Вася Ломаченко
Фото: Getty Images

Бывшего чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко внесли в Реестр госпредателей, который ведет общественная организация Рух Чесно.

Как сообщили на сайте, основанием для внесения украинского боксера в реестр стала его публикация в Instagram.

Ломаченко обнародовал видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

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На видео он говорит о том, что “украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и украинского народа”. Это один из основных нарративов российской пропаганды относительно обысков СБУ в помещениях московского патриархата.

В своем посте Василий Ломаченко призывает подписчиков “показать, насколько они верны Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по-настоящему в Бога, и насколько мы преданы ему”.

После шквала критики в комментариях Ломаченко сделал очередную публикацию с тем же священником.

Напомним, в декабре Ломаченко публиковал фото митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввела санкции СНБО.

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