Січень, 04 в 12:00

Колишнього чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників, який веде громадська організація Рух Чесно.

Як повідомили на сайті, підставою для внесення українського боксера до реєстру стала його публікація в Instagram.

Ломаченко оприлюднив відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.

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На відео він говорить про те, що “українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої та проти українського народу”. Це є одним з основних наративів російської пропаганди щодо обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату.

У своєму дописі Василь Ломаченко закликає підписників “показати, наскільки вони вірні Отцю нашому небесному і Матері нашій церкві, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, і наскільки ми віддані йому”.

Після шквалу критики у коментарях Ломаченко зробив чергову публікацію з тим самим священником.

Нагадаємо, у грудні Ломаченко публікував фото митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого запровадила санкції РНБО.