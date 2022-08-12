Вася, ты проломил дно: Ломаченко вляпался в скандал из-за репоста митрополита УПЦ МП

Август, 12 в 16:34

Украинский боксер Василий Ломаченко прервал молчание, опубликовав на своей странице в Instagram интервью митрополита УПЦ МП Луки для российской службы BBC, которое тот дал еще 30 марта.

В этом интервью есть немало противоречивых заявлений, в частности в котором служитель церкви говорит, что россияне бомбят украинцев якобы из-за поддержки прав ЛГБТ-сообщества.

Лука, в частности, сказал, что одной из причин начала войны якобы могло быть голосование украинских делегатов в ПАСЕ за резолюцию в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

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— ЛГБТ – это была, возможно, последняя капля, после которой чаша гнева Божия на нас вылилась. Это просто безумие! Мы говорим, Русь святая, мы говорим Златоверхий Киев… А что это? Это полное безумие, – говорит Лука.

Также в этом интервью священнослужитель заявил, что в украинских городах “вместо того, чтобы молиться Богу, расклеивают плакаты с матами”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Публикация интервью Луки вызвала шквал возмущения среди подписчиков Ломаченко:

Вася, ты проломил дно;

Ничего нового, твоя позиция всем ясна;

Прикол, 170 дней полномасштабной войны, а у Васи вата еще не выгорела из головы;

Смени украинское гражданство, если ты так любишь Кирилла и Россию;

Василий оказался продажной Василисой;

Такого отбитого на голову истукана, как ты, мир еще не видел.

Отреагировал на пост Ломаченко украинский активист Сергей Стерненко.

— Ты к российским “братьям” сам доедешь или, может, дождешься, когда их ракета уже и к тебе долетит?

Из-за невнятной позиции боксера по отношению к российской агрессии против родной страны обратился к Ломаченко экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский.

– А что там из ватного бокса? Не заказывали? – написал Стаховский в Stories в Instagram.

После начала полномасштабной войны между Россией и Украиной сообщалось, что боксер вступил в ряды теробороны родного Белгород-Днестровского и отказался от титульного боя на ринге. В то же время Ломаченко публично не осудил действия страны-агрессора.

Митрополит Лука – противоречивое лицо. В конце марта общественный деятель и волонтер Роман Синицын обвинил его в том, что журналистка Громадського Виктория Рощина попала в плен, отметив, что она ехала в гуманитарной колонне, за которую отвечал Лука.

— Вика ехала именно с Лукой в ​​Бердянск в этой гуманитарной колонне. Ехала, пока Лука не сдал Вику ФСБ в Бердянске. Именно из-за Луки Рощина попала в плен.

Лука фигурировал и в материале самой Рощиной о плене, который та написала после освобождения: (Россияне, — Ред.) начали меня водить еще к нескольким военным. Потом беседовали с митрополитом Лукой. Когда вернулись, сказали, что я должна проехать с ними. Меня посадили в автозак и в сопровождении четырех кадыровцев отвезли в здание Бердянской райадминистрации.

Рощина рассказывала, что на вопрос, когда ее отпустят, ей говорили: “Когда Киев возьмем”. И добавляли: “Лука в колонне главный, и он от тебя отказался”.