Малиновский прибыл во Францию для подписания контракта с Олимпик Марселем
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский прибыл во французский Марсель для прохождения медицинского обследования в местном клубе Олимпик.
Хавбек национальной команды был замечен в одном из аэропортов Франции.
Издание RMC Sport сообщило, что на понедельник запланировано подписание контракта, а во вторник футболист проведет первую тренировку с одноклубниками. В течение недели Малиновского представят прессе как игрока Олимпика.
По словам журналиста Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, это будет бесплатная аренда по условному обязательству выкупа за €10 млн плюс €3 млн в виде бонусов.
Ruslan Malinovskyi est bien arriver à Marseille
@IsoMatthieu #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/6hA75e3m7a
— Les Olympiens (@lesolympiens_) January 9, 2023
Условием активации выкупа контракта будет не понижение Марселя в Лигу 2. Соглашение 29-летнего Малиновского будет рассчитано до 2027 года.
На данный момент марсельский клуб после 17 туров занимает третье место в чемпионате Франции, а расстояние до зоны вылета — 23 очка.
Руслан Малиновский выступает за Аталанту с июля 2019 года. Тогда бергамаски заплатили за его трансфер из бельгийского Генка €13,6 млн.
В текущем сезоне украинец провел 15 матчей за клуб из Бергамо, в которых забил один гол и отличился двумя ассистами.
Источник: Gianluca di Marzio, RMC Sport