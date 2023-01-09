Малиновский прибыл во Францию для подписания контракта с Олимпик Марселем

Январь, 09 в 13:35

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский прибыл во французский Марсель для прохождения медицинского обследования в местном клубе Олимпик.

Хавбек национальной команды был замечен в одном из аэропортов Франции.

Издание RMC Sport сообщило, что на понедельник запланировано подписание контракта, а во вторник футболист проведет первую тренировку с одноклубниками. В течение недели Малиновского представят прессе как игрока Олимпика.

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По словам журналиста Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, это будет бесплатная аренда по условному обязательству выкупа за €10 млн плюс €3 млн в виде бонусов.

Условием активации выкупа контракта будет не понижение Марселя в Лигу 2. Соглашение 29-летнего Малиновского будет рассчитано до 2027 года.

На данный момент марсельский клуб после 17 туров занимает третье место в чемпионате Франции, а расстояние до зоны вылета — 23 очка.

Руслан Малиновский выступает за Аталанту с июля 2019 года. Тогда бергамаски заплатили за его трансфер из бельгийского Генка €13,6 млн.

В текущем сезоне украинец провел 15 матчей за клуб из Бергамо, в которых забил один гол и отличился двумя ассистами.

Источник: Gianluca di Marzio, RMC Sport