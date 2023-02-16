Шахтер победил Реал в первом матче плей-оф Лиги Европы

Февраль, 16 в 21:39

Донецкий Шахтер обыграл французский Ренн в первом матче плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23. Игра прошла в Варшаве на стадионе Войска Польского и завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыли горняки на 11-й минуте игры благодаря голу 22-летнего хавбека Дмитрия Крыськива, для которого это первый гол в еврокубках.

Сначала нанес удар Богдан Михайличенко, но голкипер соперника его парировал. После отскока мяча в поле на добивании оказался Крыськив, который пробил в левый угол, распечатав ворота красно-черных.

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Еще до перерыва подопечные Игоря Йовичевича смогли удвоить свое преимущество. В компенсированное к первому тайму времени пенальти реализовал Артем Бондаренко.

Ренн отыграл один мяч на 59-й минуте, когда Карл Токо-Экамби пробил в одно касание из пределов штрафной, отправив мяч под правую стойку.

Видео матча Шахтер — Ренн — 2:1

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Ответный матч состоится на домашней арене Ренна на Стад де ла Рут де Лорьян 23 февраля.