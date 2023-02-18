Зинченко отметился дебютным голом в АПЛ – Арсенал вырвал победу у Астон Виллы

Февраль, 18 в 17:49

Лондонский Арсенал обыграл Астон Виллу в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Игра на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме завершилась победой лондонцев со счетом 4:2.

Канониры дважды проигрывали по ходу встречи, но смогли отыграться и вырвать победу в компенсированное арбитром время.

Хозяева поля повели в счете уже на пятой минуте после точного удара Олли Уоткинса. Но на 16-й минуте хавбек канониров Букайо Сака восстановил паритет во встрече.

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Однако, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе львов (2:1) — еще одним голом за Астон Виллу отличился Филиппе Коутиньо.

Во втором тайме на 61-й минуте сравнял счет украинский защитник Александр Зинченко дальним ударом с метров 20-ти. Для украинца это первый гол в составе лондонской команды и первый гол в чемпионате Англии в карьере за 92 проведенных матча.

Кроме этого, Зинченко стал тринадцатым автором гола Арсенала в текущем сезоне АПЛ, что является рекордом среди команд.

В компенсированное арбитром время ко второму тайму в сетке ворот хозяев побывало еще два мяча – на третьей минуте автоголом отличился аргентинский голкипер Эмильяно Мартинес, а финальную точку на восьмой компенсированной минуте поставил форвард канониров Габриэл Мартинелли.

После 23-х матчей Арсенал занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 54 очка. Вторым идет Манчестер Сити, который сейчас проводит матч против Ноттингема. Для горожан это 24-я игра в АПЛ в этом сезоне.