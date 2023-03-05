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Факты / Спорт

Африканский комитет считает, что россиянам следует дать зеленый свет на Олимпиаду-2024 в Париже

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Олимпийские кольца
Фото: Depositphotos

Африканский олимпийский орган выступил за допуск к летним Олимпийским играм-2024 в Париже спортсменов из России и Беларуси.

В заявлении, размещенном в Twitter, Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) заявила, что ее члены “единогласно решили поддержать участие российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях”.

Голосование состоялось на 59-й очередной сессии в Нуакшоте (Мавритания).

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В ANOCA заявили, что их решение согласуется с позицией МОК и его президента Томаса Баха и “позволит российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже на условиях полного нейтралитета без каких-либо идентифицирующих знаков”.

Ранее более 30 стран, в том числе США и Великобритания, призвали запретить участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину, которое было частично осуществлено с территории Беларуси.

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Источник: ANOCA

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