Влияние России на спорт будет неизбежным, если Международный олимпийский комитет допустит россиян выступать на Олимпиаде, даже под нейтральным флагом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 27 января.

Он заявил, что сегодня украинцы начинают Марафон честности, чтобы “очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить в мировой спорт представителей государства-террориста”.

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— Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Я неоднократно с ним говорил и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования, — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что не бывает нейтральности, когда идет война, подобная российско-украинской.

— И мы знаем, как часто тирании пробуют использовать спорт ради своих идеологических интересов. Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью. Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для Баха, чтобы продвигать такую инициативу, но мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, которое просто неизбежно, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более — в парижской Олимпиаде, — сказал он.

Президент добавил, что украинские спортсмены вынуждены защищать жизни своих близких и свободу украинского народа от российской агрессии, а российские удары уже унесли жизни сотен и сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом.

Владимир Зеленский также коснулся темы фронта.

— Ситуация на фронте, в частности в Донецкой области, под Бахмутом и Угледаром продолжает быть чрезвычайно острой. Оккупанты не просто штурмуют наши позиции, они сознательно и методично уничтожают эти города и села вокруг артиллерией, авиацией, ракетами. Российская армия не имеет дефицита средств уничтожения и остановить ее можно только силой, — сказал президент.

Он поблагодарил каждого украинского защитника, удерживающего рубежи в Донецкой области.

— И, кстати, приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел собственными глазами, что нейтральности не существует, — добавил президент.

Владимир Зеленский добавил, что правительство Бельгии предоставило пакет поддержки обороны Украины.

— То, что усилит ПВО, то, что увеличит мобильность наших военных на поле боя. Я благодарю за эту поддержку, я благодарю все страны, которые на этой неделе своими решениями доказали, что российская агрессия потерпит поражение, — сказал он.

Президент также вспомнил о том, что 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

— Даже в такое время, во время полномасштабной войны, Украина вместе со всем цивилизованным миром чувствует и разделяет боль, которая до сих пор остается в мире от преступления нацизма. Мы помним, а значит мы противодействуем попытке зла вернуться, — заявил украинский лидер.

Он также рассказал, что разговаривал со студентами и преподавателями Колледжа Европы в Натолине и Брюгге.

— Это особая образовательная организация, которая готовит специалистов для работы в европейских структурах и с европейскими структурами. Именно таких специалистов, в которых мы нуждаемся, в частности, для полноценной интеграции нашего государства с Европейским Союзом. Украинцы уже учатся по программам Колледжа Европы. И мы уже начали создание такого колледжа в Украине, — рассказал президент.

По его словам, это даст украинцам возможность помочь защите свободы и европейских ценностей как в регионе, так и во всей Европе.

Источник : Офис президента

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