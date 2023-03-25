Украина завоевала два золота и серебро на чемпионате Европы по каратэ

Март, 25 в 16:55

Сборная Украины завоевала три медали на чемпионате Европы по каратэ, который проходит в испанской Гвадалахаре. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.

В женском и мужском кумите Украина была представлена десятью атлетами.

В решающие матчи вышли четверо из них: за золото боролись Анита Серегина (до 61 кг), Андрей Заплитный (до 75 кг) и Анжелика Терлюга (до 55 кг), а Ризван Талибов (выше 84 кг) претендовал на бронзу.

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По итогам решающих схваток, золото завоевала лидер сборной — Анжелика Терлюга. Одесситка одержала верх над представительницей Италии Вероникой Брунори, выиграв со счетом 8:0. Для Терлюги это третье золото на чемпионатах Европы в карьере.

Еще одно золото завоевал Андрей Заплитный, который в решающей битве противостоял действующему чемпиону Европы Эрману Эльтемуру из Турции (2:0). Для украинца это первое золото Евро по каратэ.

А вот Анита Серегина довольствовалась серебром. В финале она проиграла 20-летней Рим Хамис, которая возглавляет мировой рейтинг каратисток до 21 года в весовой категории до 61 кг.

Поражением матч за третье место завершился для Ризвана Талибова. На тот момент действующий бронзовый призер Евро по каратэ проиграл испанцу Секу Сако Бабакару.

В последний день соревнований чемпионата Европы по каратэ Украина будет претендовать на первую в истории победу в командном кумите среди мужчин. В воскресенье, 26 марта, украинцы встретятся против команды Франции.