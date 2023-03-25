Україна виборола два золота та срібло на чемпіонаті Європи з карате

Березень, 25 в 16:55

Збірна України виборола три медалі на чемпіонаті Європи з карате, який триває в іспанській Гвадалахарі. Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті.

У жіночому та чоловічому куміте Україна була представлена десятьма атлетами.

До вирішальних матчів вийшли четверо з них: за золото боролись Аніта Сєрьогіна (до 61 кг), Андрій Заплітний (до 75 кг) та Анжеліка Терлюга (до 55 кг), а Різван Талібов (понад 84 кг) претендував на бронзу.

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За підсумками вирішальних сутичок, золото виборола лідерка збірної – Анжеліка Терлюга. Одеситка взяла гору над представницею Італії Веронікою Брунорі, вигравши з рахунком 8:0. Для Терлюги це третє золото на чемпіонатах Європи у кар’єрі.

Ще одне золото здобув Андрій Заплітний, який у вирішальній биті протистояв чинному чемпіону Європи Ерману Ельтемуру з Туреччини (2:0). Для українця це перше золото Євро з карате.

А ось Аніта Сєрьогіна задовольнилася сріблом. У фіналі вона програла 20-річній Рім Хаміс, яка очолює світовий рейтинг каратисток до 21 року у ваговій категорії до 61 кг.

Поразкою матч за третє місце завершився для Різвана Талібова. На той момент чинний бронзовий призер Євро з карате програв іспанцю Секу Сако Бабакару.

В останній день змагань чемпіонату Європи з карате Україна претендуватиме на першу в історії перемогу у командному куміте серед чоловіків. У неділю, 26 березня, українці зустрінуться проти команди Франції.