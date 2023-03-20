Март, 20 в 0:59

Сборная Украины по футзалу (женщины) завоевала серебро чемпионата Европы-2023. В финале турнира украинки уступили команде Испании со счетом 1:5 в Дебрецене (Венгрия).

В первом тайме наши девушки пропустили трижды. Единственный гол в пользу сине-желтых за четыре минуты до конца матча забила Анна Шульга.

Таким образом женская сборная Испания стала трехкратной чемпионкой Европы по футзалу.

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На Евро-2023 в полуфинале фурия роха обыграла команду Португалии со счетом 3:2.

Для женской сборной Украины по футзалу это первый финал чемпионата Европы в истории. В полуфинале турнира они взяли верх над командой Венгрии (2:1).

Бронзу чемпионата Европы взяла Португалия, которая в матче за третье место разгромила Венгрию со счетом 12:0.

На мужском Евро по футзалу в прошлом году сборная Украины проиграла испанской команде в матче за третье место со счетом 1:4.