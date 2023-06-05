Пора попрощаться с футболом: Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Шведский нападающий Златан Ибрагимович объявил о завершении игровой карьеры.

Об этом футболист Милана рассказал после последнего матча сезона в чемпионате Италии.

— Мне тяжело дышать, но все хорошо. Так много воспоминаний на Сан-Сиро… Сначала он подарил мне любовь, а потом счастье. Я благодарю свою семью за терпение. Спасибо моей второй семье – игрокам, тренеру, персоналу, менеджерам. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пора прощаться с футболом, но не с вами, – сказал футболист.

Напомним, что Ибрагимович провел 24 года в профессиональном футболе. В сезоне 2022/23 швед стал самым старшим бомбардиром в истории чемпионата Италии, когда забил гол в ворота Удинезе в возрасте 41 года и 166 дней. Именно эта встреча оказалась для игрока последней на поле на клубном уровне.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.