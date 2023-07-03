Шахтер “забрал” у конкурента УПЛ лучшего тренера сезона

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен стал новым главным тренером донецкого Шахтера. Об этом сообщила пресс-служба горняков.

Соглашение с ним рассчитано до 30 июня 2025 года. Ван Леувен стал 36-м главным тренером в истории клуба.

На посту главного тренера действующих чемпионов Украины он заменил хорвата Игора Йовичевича.

В прошлом сезоне 53-летний голландец работал во главе луганской Зари, с которой занял третью строчку в чемпионате Украины по футболу. Заря под его руководством до последнего претендовала на место в квалификации Лиги чемпионов, но уступила по набранным очкам Днепру-1.

Также он был признан лучшим тренером сезона-2022/23 в УПЛ.

До луганской Зари и Шахтера он возглавлял Маккаби Тель-Авив, с которым выигрывал Кубок и Суперкубок Израиля.

По информации СМИ, трансфер ван Леувена из Зари в Шахтер будет не бесплатным. Инсайдеры сообщают, что горняки заплатят за тренера €700 тыс.

Источник : ФК Шахтер

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