Шахтер “забрал” у конкурента УПЛ лучшего тренера сезона
Нидерландский специалист Патрик ван Леувен стал новым главным тренером донецкого Шахтера. Об этом сообщила пресс-служба горняков.
Соглашение с ним рассчитано до 30 июня 2025 года. Ван Леувен стал 36-м главным тренером в истории клуба.
На посту главного тренера действующих чемпионов Украины он заменил хорвата Игора Йовичевича.
В прошлом сезоне 53-летний голландец работал во главе луганской Зари, с которой занял третью строчку в чемпионате Украины по футболу. Заря под его руководством до последнего претендовала на место в квалификации Лиги чемпионов, но уступила по набранным очкам Днепру-1.
Также он был признан лучшим тренером сезона-2022/23 в УПЛ.
До луганской Зари и Шахтера он возглавлял Маккаби Тель-Авив, с которым выигрывал Кубок и Суперкубок Израиля.
По информации СМИ, трансфер ван Леувена из Зари в Шахтер будет не бесплатным. Инсайдеры сообщают, что горняки заплатят за тренера €700 тыс.
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