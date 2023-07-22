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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Польша не пустила в страну российскую теннисистку из-за поддержки режима Путина

Віра Звонарьова
Фото: Depositphotos

Пограничники Польши отказали во въезде в страну российской теннисистке Вере Звонаревой, которая планировала выступить на турнире WTA в Варшаве.

Бывшая вторая ракетка мира пыталась попасть в Польшу 21 июля. Об этом сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши.

— Пограничная служба предотвратила въезд в Польшу российской теннисистки. Вера Звонарева, используя визу, выданную Францией, рейсом Белград-Варшава, пыталась въехать в нашу страну. После прилета из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и после 12:00 сегодня вылетела в Подгорицу, — сообщила пресс-служба министерства.

Там добавили, что российская спортсменка находится в списке лиц, пребывание которых на территории Польши является нежелательным. Пограничная служба не позволила ей въехать из соображений государственной безопасности и охраны общественного порядка.

В ведомстве отметили, что Польша последовательно выступает против режимов Путина и Лукашенко, отказывая во въезде в страну лицам, которые поддерживают действия России и Беларуси.

38-летняя Вера Звонарева является двукратной финалисткой турниров серии Grand Slam, бронзовой олимпийской призеркой и бывшей второй ракеткой мира.

Напомним, на турнирах WTA и ATP российские и белорусские теннисисты выступают под нейтральным флагом.

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