Манчестер Сити обыграл Севилью в матче за Суперкубок УЕФА-2023

Английский клуб Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА-2023. В решающем матче, состоявшемся на стадионе Георгиос Караискакис в Пирее (Греция), горожане одолели испанскую Севилью после серии пенальти 1:1 (пен. 5:4).

Счет во встрече открыл на 25-й минуте форвард Севильи Юссеф Эн-Несири после паса от Маркоса Акуньи. Горожанам удалось восстановить паритет в игре уже во втором тайме, когда на 63-й минуте хавбек Сити Коул Палмер распечатал сетку ворот испанского клуба.

В остальное время каждая команд имела возможность выйти вперед, но голов болельщики не дождались.

Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти, где точнее били подопечные Хосепа Гвардиолы. Решающий пенальти не реализовал хавбек нервионцев Неманья Гудель.

Манчестер Сити играл в матче за Суперкубок УЕФА как победитель Лиги чемпионов, тогда как Севилья в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.

Испанский клуб шесть раз участвовал в матче за Суперкубок, но смог завоевать трофей лишь раз — в 2006 году. Для Сити это первая победа в Суперкубке УЕФА.

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