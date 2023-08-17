Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Срочно
В Луцке от попадания российских ракет погибли три человека, есть раненые
Не завершится к весне: Верещук призвала настроиться на затяжную войну
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Манчестер Сити обыграл Севилью в матче за Суперкубок УЕФА-2023

Манчестер Сіті
Фото: Getty Images

Английский клуб Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА-2023. В решающем матче, состоявшемся на стадионе Георгиос Караискакис в Пирее (Греция), горожане одолели испанскую Севилью после серии пенальти 1:1 (пен. 5:4).

Счет во встрече открыл на 25-й минуте форвард Севильи Юссеф Эн-Несири после паса от Маркоса Акуньи. Горожанам удалось восстановить паритет в игре уже во втором тайме, когда на 63-й минуте хавбек Сити Коул Палмер распечатал сетку ворот испанского клуба.

В остальное время каждая команд имела возможность выйти вперед, но голов болельщики не дождались.

Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти, где точнее били подопечные Хосепа Гвардиолы. Решающий пенальти не реализовал хавбек нервионцев Неманья Гудель.

Манчестер Сити играл в матче за Суперкубок УЕФА как победитель Лиги чемпионов, тогда как Севилья в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.

Испанский клуб шесть раз участвовал в матче за Суперкубок, но смог завоевать трофей лишь раз — в 2006 году. Для Сити это первая победа в Суперкубке УЕФА.

Читайте также
Будет зарабатывать в шесть раз больше, чем в ПСЖ: Неймар перебрался в саудовский клуб
Неймар

Манчестер Сити, Севилья, Суперкубок УЕФА, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Будет зарабатывать в шесть раз больше, чем в ПСЖ: Неймар перебрался в саудовский клуб
Неймар
Потенциальный кандидат в сборную Украины стал капитаном клуба АПЛ
Макс Кілман
Две украинские команды могут сыграть в плей-офф отбора Лиги Европы – как такое возможно
тренування ФК Зорі
Благотворительный матч Game4Ukraine: команды Шевченко и Зинченко разошлись миром
Game4Ukraine
В ряды Шахтера во второй раз вернулся Чигринский
Дмитро Чигринський
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
Манчестер Сити обыграл Севилью в матче за Суперкубок УЕФА-2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)
Манчестер Сити обыграл Севилью в матче за Суперкубок УЕФА-2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (16.08.2023)
Манчестер Сити обыграл Севилью в матче за Суперкубок УЕФА-2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (16.08.2023)
Манчестер Сити обыграл Севилью в матче за Суперкубок УЕФА-2023
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь