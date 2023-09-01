Шахтер узнал соперников в Лиге чемпионов: результаты жеребьевки групп
31 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2023/24.
В текущем сезоне Украину в этом турнире будет представлять один клуб — донецкий Шахтер, который квалифицировался напрямую.
На этой стадии представлены 32 команды, которые разделены на восемь квартетов. Две лучшие команды в каждой из групп выйдут в раунд плей-офф, где продолжат борьбу за главный трофей.
По итогам жеребьевки соперниками Шахтера стали: каталонская Барселона, португальский Порту и бельгийский Антверпен.
Результаты жеребьевки групп Лиги чемпионов:
- Группа А: Бавария; Манчестер Юнайтед; Копенгаген; Галатасарай; Галатасарай.
- Группа B: Севилья; Арсенал; ПСВ; Ланс.
- Группа С: Наполи; Реал Мадрид; Брага; Унион Берлин.
- Группа D: Бенфика; Интер; Зальцбург; Реал Сосьедад.
- Группа E: Фейенорд; Атлетико Мадрид; Лацио; Селтик.
- Группа F: ПСЖ; Боруссия Дортмунд; Милан; Ньюкасл Юнайтед.
- Группа G: Манчестер Сити; Лейпциг; Црвена Звезда; Янг Бойз.
- Группа H: Барселона; Порту; Шахтер; Антверпен; Антверпен.
Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября. Последний тур запланирован на 13 декабря. Действующим победителем турнира является английский клуб Манчестер Сити.
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