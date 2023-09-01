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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шахтер узнал соперников в Лиге чемпионов: результаты жеребьевки групп

жеребкування Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images

31 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2023/24.

В текущем сезоне Украину в этом турнире будет представлять один клуб — донецкий Шахтер, который квалифицировался напрямую.

На этой стадии представлены 32 команды, которые разделены на восемь квартетов. Две лучшие команды в каждой из групп выйдут в раунд плей-офф, где продолжат борьбу за главный трофей.

По итогам жеребьевки соперниками Шахтера стали: каталонская Барселона, португальский Порту и бельгийский Антверпен.

Результаты жеребьевки групп Лиги чемпионов:

  • Группа А: Бавария; Манчестер Юнайтед; Копенгаген; Галатасарай; Галатасарай.
  • Группа B: Севилья; Арсенал; ПСВ; Ланс.
  • Группа С: Наполи; Реал Мадрид; Брага; Унион Берлин.
  • Группа D: Бенфика; Интер; Зальцбург; Реал Сосьедад.
  • Группа E: Фейенорд; Атлетико Мадрид; Лацио; Селтик.
  • Группа F: ПСЖ; Боруссия Дортмунд; Милан; Ньюкасл Юнайтед.
  • Группа G: Манчестер Сити; Лейпциг; Црвена Звезда; Янг Бойз.
  • Группа H: Барселона; Порту; Шахтер; Антверпен; Антверпен.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября. Последний тур запланирован на 13 декабря. Действующим победителем турнира является английский клуб Манчестер Сити.

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Жеребьевка, Ліга чемпіонів, Футбол, Шахтар
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