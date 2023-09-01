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Состоялась жеребьевка Лиги Европы: участники и составы всех групп

жеребкування Ліги Європи
Фото: Getty Images

В Монако 1 сентября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24.

В текущем сезоне Украина не будет представлена в этом турнире.

На этой стадии представлены 32 команды, которые разделены на восемь квартетов. Победители групп выйдут в стадию 1/8 финала, матчи которой состоятся в марте.

Команды, которые займут вторые и третьи места, в феврале сыграют в предварительном раунде плейоф Лиги Европы и Лиги конференций.

То есть, второе место будет играть с командами, которые стали третьими по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Они будут играть за путевку в 1/8 Лиги Европы. Третье место ЛЕ будет играть с командами, которые станут вторыми в Лиге конференций за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

Результаты жеребьевки групп Лиги Европы:

  • Группа А: Вест Хэм Юнайтед (Англия), Олимпиакос (Греция), Фрайбург (Германия), ТСЦ (Сербия).
  • Группа B: Аякс (Нидерланды), Олимпик (Франция), Брайтон (Англия), АЕК Афины (Греция).
  • Группа С: Рейнджерс (Шотландия), Бетис (Испания), Спарта Прага (Чехия), Арис Лимасол (Кипр).
  • Группа D: Аталанта (Италия), Спортинг (Португалия), Штурм (Австрия), Ракув (Польша).
  • Группа E: Ливерпуль (Англия), ЛАСК (Австрия), Юнион (Бельгия), Тулуза (Франция).
  • Группа F: Вильярреал (Испания), Ренн (Франция), Маккаби Х (Израиль), Панатинаикос (Греция).
  • Группа G: Рома (Италия), Славия (Чехия), Шериф (Молдова), Серветт (Швейцария).
  • Группа H: Байер (Германия), Карабах (Азербайджан), Мольде (Норвегия), Хеккен (Швеция).

Групповой этап Лиги Европы стартует 21 сентября. Последний тур запланирован на 14 декабря. Финал турнира запланирован на арене Авива в столице Ирландии — Дублине. Действующим победителем турнира является испанская Севилья.

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Жеребьевка, Лига Европы, Футбол
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