Состоялась жеребьевка Лиги Европы: участники и составы всех групп

В Монако 1 сентября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24.

В текущем сезоне Украина не будет представлена в этом турнире.

На этой стадии представлены 32 команды, которые разделены на восемь квартетов. Победители групп выйдут в стадию 1/8 финала, матчи которой состоятся в марте.

Команды, которые займут вторые и третьи места, в феврале сыграют в предварительном раунде плейоф Лиги Европы и Лиги конференций.

То есть, второе место будет играть с командами, которые стали третьими по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Они будут играть за путевку в 1/8 Лиги Европы. Третье место ЛЕ будет играть с командами, которые станут вторыми в Лиге конференций за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

Результаты жеребьевки групп Лиги Европы:

Группа А : Вест Хэм Юнайтед (Англия), Олимпиакос (Греция), Фрайбург (Германия), ТСЦ (Сербия).

: Вест Хэм Юнайтед (Англия), Олимпиакос (Греция), Фрайбург (Германия), ТСЦ (Сербия). Группа B: Аякс (Нидерланды), Олимпик (Франция), Брайтон (Англия), АЕК Афины (Греция).

Аякс (Нидерланды), Олимпик (Франция), Брайтон (Англия), АЕК Афины (Греция). Группа С : Рейнджерс (Шотландия), Бетис (Испания), Спарта Прага (Чехия), Арис Лимасол (Кипр).

: Рейнджерс (Шотландия), Бетис (Испания), Спарта Прага (Чехия), Арис Лимасол (Кипр). Группа D : Аталанта (Италия), Спортинг (Португалия), Штурм (Австрия), Ракув (Польша).

: Аталанта (Италия), Спортинг (Португалия), Штурм (Австрия), Ракув (Польша). Группа E : Ливерпуль (Англия), ЛАСК (Австрия), Юнион (Бельгия), Тулуза (Франция).

: Ливерпуль (Англия), ЛАСК (Австрия), Юнион (Бельгия), Тулуза (Франция). Группа F: Вильярреал (Испания), Ренн (Франция), Маккаби Х (Израиль), Панатинаикос (Греция).

F: Вильярреал (Испания), Ренн (Франция), Маккаби Х (Израиль), Панатинаикос (Греция). Группа G : Рома (Италия), Славия (Чехия), Шериф (Молдова), Серветт (Швейцария).

: Рома (Италия), Славия (Чехия), Шериф (Молдова), Серветт (Швейцария). Группа H: Байер (Германия), Карабах (Азербайджан), Мольде (Норвегия), Хеккен (Швеция).

Групповой этап Лиги Европы стартует 21 сентября. Последний тур запланирован на 14 декабря. Финал турнира запланирован на арене Авива в столице Ирландии — Дублине. Действующим победителем турнира является испанская Севилья.

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