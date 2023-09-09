Мы все должны быть в форме, чтобы россияне нас боялись: Зеленский пообщался со студентами

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня физической культуры и спорта пообщался со студентами 29 учебных заведений сферы физической культуры и спорта из разных регионов страны.

Как сообщает Офис президента, глава государства подчеркнул, что спорт влияет на многие сферы жизни — от физического воспитания и психологической устойчивости конкретного человека до международной политики.

— Украина становится влиятельным государством, и спорт является неотъемлемой частью этого влияния, — убежден Зеленский.

По его словам, большой вес имеют успехи украинских спортсменов на международных соревнованиях, ведь они — лицо страны.

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Зеленский добавил, что не менее важным является здоровье каждого украинца и народа в целом. Президент признался, что занятия спортом его лично очень мобилизуют и помогают поддерживать работоспособность, снять напряжение и упорядочить психологическое состояние.

— И вообще — надо просто быть в форме. Надо, чтобы россияне нас боялись, поэтому мы все должны быть в форме. Страна должна выглядеть крепкой, выносливой, быть готовой бороться. Очень важно, чтобы наши граждане понимали важность спорта. Спортсмены и политики должны популяризировать спорт как одно из важнейших направлений, — сказал он.

По убеждению главы государства, важной задачей является возвращение талантливых украинских атлетов из-за рубежа. Он отметил, что, когда закончится война, Украина будет возвращать лучших и вкладывать средства в это направление после войны.

Также Зеленский накануне Дня физической культуры и спорта встретился с победителями III Европейских игр, на которых сборная Украины завоевала третье общекомандное место.

В частности, орден князя Ярослава Мудрого IV степени получила олимпийская чемпионка, чемпионка III Европейских игр по фехтованию Ольга Харлан. Также орден князя Ярослава Мудрого V Зеленский вручил чемпионке и бронзовому призеру Европейских игр по пулевой стрельбе Елене Костевич и чемпиону по тайскому боксу Муэй Тай Игорю Любченко.

Источник : Офис президента

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