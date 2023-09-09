Ми всі маємо бути у формі, щоб росіяни нас боялися: Зеленський поспілкувався зі студентами

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня фізичної культури та спорту поспілкувався зі студентами 29 навчальних закладів сфери фізичної культури та спорту із різних регіонів країни.

Як повідомляє Офіс президента, глава держави наголосив, що спорт впливає на багато сфер життя – від фізичного виховання й психологічної стійкості конкретної людини до міжнародної політики.

— Україна стає впливовою державою, і спорт є невід’ємною частиною цього впливу, – переконаний Зеленський.

За його словами, велику вагу мають успіхи українських спортсменів на міжнародних змаганнях, адже вони – обличчя країни.

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Зеленський додав, що не менш важливим є здоров’я кожного українця та народу загалом. Президент зізнався, що заняття спортом його особисто дуже мобілізують та допомагають підтримувати працездатність, зняти напругу та впорядкувати психологічний стан.

— І взагалі – треба просто бути у формі. Треба, щоб росіяни нас боялися, тож ми всі маємо бути у формі. Країна має виглядати міцною, витривалою, бути готовою боротися. Дуже важливо, щоб наші громадяни розуміли важливість спорту. Спортсмени й політики мають популяризувати спорт як один із найважливіших напрямів, – сказав він.

На переконання глави держави, важливим завданням є повернення талановитих українських атлетів з-за кордону. Він зазначив, що, коли закінчиться війна, Україна повертатиме найкращих і вкладатиме кошти в цей напрям після війни.

Також Зеленський напередодні Дня фізичної культури і спорту зустрівся з переможцями ІІІ Європейських ігор, на яких збірна України виборола третє загальнокомандне місце.

Зокрема, орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня отримала олімпійська чемпіонка, чемпіонка ІІІ Європейських ігор із фехтування Ольга Харлан. Також орден князя Ярослава Мудрого V Зеленський вручив чемпіонці та бронзовій призерці Європейських ігор із кульової стрільби Олені Костевич і чемпіону з тайського боксу Муей Тай Ігорю Любченку.

Джерело : Офіс президента

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