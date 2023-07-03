Украина заняла третье место в медальном зачете Европейских игр-2023

В Польше завершились третьи в истории турнира Европейские игры, на котором разыграли медали в 29 видах спорта. В течение соревнований сборная Украины завоевала награды в 14 из них.

Всего на Европейских играх-2023 Украина получила 41 медаль: 21 золотую, 12 серебряных и восемь бронзовых. Так сборная завершила Европейские игры на третьем месте в медальном зачете турнира.

В Офисе президента поздравили сборную Украины с успешным выступлением на третьих Европейских играх в Кракове. Там отметили, что украинцы сильны как на поле боя, так и на спортивных аренах.

— Спасибо нашим спортсменам, в честь которых гимн Украины звучал на этом мультиспортивном форуме 21 раз. Вместе мы открываем для всего мира новую победную украинскую силу. Силу, которую мы никогда не потеряем. Она всегда будет защищать, творить и побеждать, — отмечают в Офисе президента.

Украина выиграла медальный зачет в четырех видах спорта: муай-тай, каратэ, прыжках в воду, гребле на байдарках и каноэ.

Самыми результативными стали выступления Украины в легкой атлетике и муай-тай, где было добыто по шесть наград.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.