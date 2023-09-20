Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шахтер уступил Порту в первом матче группового этапа Лиги чемпионов

Ракицький Шахтар
Фото: Getty Images

Донецкий Шахтер уступил португальскому Порту в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Игра состоялась в немецком Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион и завершилась со счетом 3:1 в пользу драконов.

Номинальные гости быстро открыли счет уже на восьмой минуте матча. В моменте со взятием ворот отличился хавбек португальского клуба Галену, который первым оказался на добивании после сейва Дмитрия Ризныка.

Спустя пять минут горнякам удалось сравнять. Атаку начал Ярослав Ракицкий, переведя мяч на правый край, откуда Александр Зубков выполнил скрытый пас, а Ефим Конопля подал на линию вратарской площадки на Кевина Келси, который головой и распечатал ворота соперника.

Сейчас смотрят

Но счет равным был лишь две минуты, гости быстро воспользовались ошибками подопечных Патрика ван Леувена в обороне и снова вышли вперед. Дублем во встрече отметился Галену.

Третий мяч в ворота горняков футболисты Порту забили на 29-й минуте, а автор дубля Галену стал одним из его творцов. Именно бразильский хавбек разогнался по левому краю и прострелил к линии вратарской площадки на Мехди Тареми, который в касание отправил мяч в сетку ворот Ризныка.

Во втором тайме Варела мог делать счет разгромным, но с его ударом в дальний угол ворот справился голкипер Шахтера.

В другом матче квартета С каталонская Барселона разгромила бельгийский Антверпен со счетом 5:0. Таким образом, именно блаугранас (3 очка) сейчас возглавляют группу, следом идет Порту (3 очка), у Шахтера и Антверпена — пока без очков.

Читайте также
Заря – Гент: где смотреть матч Лиги конференций и прогноз букмекеров
тренування ФК Зоря

Ліга чемпіонів, Порту, Футбол, Шахтар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
УЕФА подозревает ПСЖ в мошенничестве с трансферами трех футболистов – L’Équipe
Марко Верратті у ПСЖ
Известно, где сборная Украины примет Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024
збірна України
Заря – Гент: где смотреть матч Лиги конференций и прогноз букмекеров
тренування ФК Зоря
Шахтер – Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
тренування Шахтаря
Объявлены номинанты на премию The Best FIFA: список
FIFA Football Awards трофей

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
Клещиевки уже нет, а Часов Яр методично уничтожают: репортаж с передовой
Шахтер уступил Порту в первом матче группового этапа Лиги чемпионов
Постоянные пытки и угрозы: история британца, который пережил русский плен
Шахтер уступил Порту в первом матче группового этапа Лиги чемпионов
Бензина нет, дизеля – тоже: какая ситуация с топливом в России
Шахтер уступил Порту в первом матче группового этапа Лиги чемпионов
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
Шахтер уступил Порту в первом матче группового этапа Лиги чемпионов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь