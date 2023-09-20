Шахтер уступил Порту в первом матче группового этапа Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер уступил португальскому Порту в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Игра состоялась в немецком Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион и завершилась со счетом 3:1 в пользу драконов.

Номинальные гости быстро открыли счет уже на восьмой минуте матча. В моменте со взятием ворот отличился хавбек португальского клуба Галену, который первым оказался на добивании после сейва Дмитрия Ризныка.

Спустя пять минут горнякам удалось сравнять. Атаку начал Ярослав Ракицкий, переведя мяч на правый край, откуда Александр Зубков выполнил скрытый пас, а Ефим Конопля подал на линию вратарской площадки на Кевина Келси, который головой и распечатал ворота соперника.

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Но счет равным был лишь две минуты, гости быстро воспользовались ошибками подопечных Патрика ван Леувена в обороне и снова вышли вперед. Дублем во встрече отметился Галену.

Третий мяч в ворота горняков футболисты Порту забили на 29-й минуте, а автор дубля Галену стал одним из его творцов. Именно бразильский хавбек разогнался по левому краю и прострелил к линии вратарской площадки на Мехди Тареми, который в касание отправил мяч в сетку ворот Ризныка.

Во втором тайме Варела мог делать счет разгромным, но с его ударом в дальний угол ворот справился голкипер Шахтера.

В другом матче квартета С каталонская Барселона разгромила бельгийский Антверпен со счетом 5:0. Таким образом, именно блаугранас (3 очка) сейчас возглавляют группу, следом идет Порту (3 очка), у Шахтера и Антверпена — пока без очков.

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