Украинский борец Василий Михайлов стал бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе в сербском Белграде. 28-летний спортсмен завоевал медаль в неолимпийской категории — до 79 кг.

Серебро в этой категории досталось грузинскому спортсмену Владимери Гамкрелидзе. А вот золото удалось выиграть представителю страны-агрессора Ахмеду Усманову, который выступал под нейтральным флагом. Еще одну бронзовую медаль в поединке за третье место завоевал иранец Мохаммад Ноходи.

После соревнований в категории до 79 кг состоялась традиционная церемония награждения.

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Когда медали были вручены, организаторы собирались сделать совместное фото с медалистами, но украинский борец категорически отказался позировать с представителем страны-террориста России и иранцем, страна которого поставляет Москве дроны для террора Украины и гражданского населения.

Поэтому организаторам пришлось делать фото призеров без украинского борца.

Чемпионат мира по вольной борьбе в Белграде стартовал 16 сентября и продлится до 24 сентября. Соревнования являются лицензированными в отборе на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже. Украинские борцы также будут претендовать на медали в женской вольной и греко-римской борьбе.

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