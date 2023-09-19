Украинский борец завоевал медаль ЧМ и отказался от фото с атлетами из России и Ирана
Украинский борец Василий Михайлов стал бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе в сербском Белграде. 28-летний спортсмен завоевал медаль в неолимпийской категории — до 79 кг.
Серебро в этой категории досталось грузинскому спортсмену Владимери Гамкрелидзе. А вот золото удалось выиграть представителю страны-агрессора Ахмеду Усманову, который выступал под нейтральным флагом. Еще одну бронзовую медаль в поединке за третье место завоевал иранец Мохаммад Ноходи.
После соревнований в категории до 79 кг состоялась традиционная церемония награждения.
Когда медали были вручены, организаторы собирались сделать совместное фото с медалистами, но украинский борец категорически отказался позировать с представителем страны-террориста России и иранцем, страна которого поставляет Москве дроны для террора Украины и гражданского населения.
Поэтому организаторам пришлось делать фото призеров без украинского борца.
Чемпионат мира по вольной борьбе в Белграде стартовал 16 сентября и продлится до 24 сентября. Соревнования являются лицензированными в отборе на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже. Украинские борцы также будут претендовать на медали в женской вольной и греко-римской борьбе.
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