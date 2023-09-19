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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Український борець здобув медаль ЧС та відмовився від фото з атлетами з Росії та Ірану

Український борець здобув медаль ЧС та відмовився від фото з атлетами з Росії та Ірану
Фото: Getty Images

Український борець Василь Михайлов став бронзовим призером чемпіонату світу з вільної боротьбі у сербському Белграді. 28-річний спортсмен виборов медаль у неолімпійській категорії – до 79 кг.

Срібло у цій категорії дісталося грузинському спортсмену Владімері Гамкрелідзе. А ось золото вдалося виграти представнику країни-агресора Ахмеду Усманову, який виступав під нейтральним прапором. Ще одну бронзову медаль у поєдинку за третє місце виборов іранець Мохаммад Ноході.

Після змагань у категорії до 79 кг відбулася традиційна церемонія нагородження.

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Коли медалі було вручено, організатори збиралися зробити спільне фото з медалістами, але український борець категорично відмовився позувати з представником країни-терориста Росії та іранцем, країна якого постачає Москві дрони для терору України та цивільного населення.

Василь Михайлов здобув медаль ЧС та відмовився від фото з атлетами з Росії та Ірану

Джерело фото: UWW

Тож організаторам довелося робити фото призерів без українського борця.

Чемпіонат світу з вільної боротьби у Белграді стартував 16 вересня і триватиме до 24 вересня. Змагання є ліцензованими у відборі на літню Олімпіаду-2024 у Парижі. Українські борці також претендуватимуть на медалі у жіночій вільній та греко-римській боротьбі.

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