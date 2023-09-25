Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский госпитализирован и уже пять дней находится в больнице.

Его экс-партнер по клубу Александр Алиев рассказал, что состояние Милевского очень тяжелое, но врачи борются.

— Всем привет. Хочу прояснить ситуацию по Теме Милевскому. Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются, — сказал Алиев в коротком сторис в Instagram.

Он также поблагодарил Динамо и презедента клуба за то, что взял все расходы на себя. Алиев рассказал, что посещает Милевского в больнице постоянно.

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Недавно состояние здоровья Артема Милевского начали активно обсуждать в социальных сетях. Это произошло после опубликованного им же видео, на котором он подписывал мяч и футболку для благотворительного розыгрыша.

Поклонники обратили внимание на внешний вид Милевского, в частности, на то, что он якобы находился в нетрезвом состоянии. Вывод такой они сделали из-за неразборчивой речи экс-футболиста.

Экс-футболист Евгений Селезнев рассказывал, что хотел помочь товарищу и отвезти в больницу, но тот полностью его игнорировал и не брал трубку.

— Я с Милевским всегда на связи и готов взять на себя все расходы по помощи. Я ему звоню и говорю: Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое. Я очень люблю Артема, он замечательный и добрый парень. Я всегда рядом и он знает мой номер телефона, — говорил Евгений.

По словам Селезнева, все зависело только от желания Артема, потому что ехать к нему и “брать в наручники” он не может.

Ранее Алиев сообщал, что Милевский должен был отправиться на лечение, но впоследствии отказался от этого. Он также говорил, что на реабилитацию Артема попросил положить Игорь Суркис.

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