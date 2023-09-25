Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно

Артем Мілевський
Фото: УНИАН

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский госпитализирован и уже пять дней находится в больнице.

Его экс-партнер по клубу Александр Алиев рассказал, что состояние Милевского очень тяжелое, но врачи борются.

— Всем привет. Хочу прояснить ситуацию по Теме Милевскому. Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются, — сказал Алиев в коротком сторис в Instagram.

Он также поблагодарил Динамо и презедента клуба за то, что взял все расходы на себя. Алиев рассказал, что посещает Милевского в больнице постоянно.

Сейчас смотрят

Недавно состояние здоровья Артема Милевского начали активно обсуждать в социальных сетях. Это произошло после опубликованного им же видео, на котором он подписывал мяч и футболку для благотворительного розыгрыша.

Артем Милевский в больнице — каково состояние здоровья футболиста

Фото: Instagram/timi1010

Поклонники обратили внимание на внешний вид Милевского, в частности, на то, что он якобы находился в нетрезвом состоянии. Вывод такой они сделали из-за неразборчивой речи экс-футболиста.

Экс-футболист Евгений Селезнев рассказывал, что хотел помочь товарищу и отвезти в больницу, но тот полностью его игнорировал и не брал трубку.

— Я с Милевским всегда на связи и готов взять на себя все расходы по помощи. Я ему звоню и говорю: Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое. Я очень люблю Артема, он замечательный и добрый парень. Я всегда рядом и он знает мой номер телефона, — говорил Евгений.

По словам Селезнева, все зависело только от желания Артема, потому что ехать к нему и “брать в наручники” он не может.

Ранее Алиев сообщал, что Милевский должен был отправиться на лечение, но впоследствии отказался от этого. Он также говорил, что на реабилитацию Артема попросил положить Игорь Суркис.

Читайте также
У меня была болезнь: экс-футболист Динамо признался, как за ночь проиграл огромную сумму
Олександр Алієв

Артем Милевский, Александр Алиев, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
У меня была болезнь: экс-футболист Динамо признался, как за ночь проиграл огромную сумму
Олександр Алієв
Жирона обыграла Мальорку с голом Довбыка и поднялась на первую строчку турнирки
Артем Довбик
Я еще многое могу: 38-летний Роналду рассказал, когда будет готов закончить карьеру
Криштіану Роналду
Сборную Германии по футболу возглавил экс-тренер Баварии
Юліан Нагельсманн
Заря нарушила регламент УЕФА в матче Лиги конференций: могут ли наказать клуб
ФК Зоря

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь