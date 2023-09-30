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УЕФА пытается “успокоить” страны, которые бойкотируют матчи с россиянами — Sky

Александер Чеферін
Фото: Getty Images

Чиновники УЕФА пытаются убедить футбольные ассоциации стран, чтобы те не бойкотировали матчи юниорских российских команд.

Организация в пример приводит Украину, которая смягчила свою позицию относительно участия спортсменов в одних турнирах с россиянами в “нейтральном” статусе, пишет Sky News.

Отмечается, что УЕФА планирует “успокоить” страны, которых не устроило решение о допуске российских команд.

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После решения Исполкома УЕФА о возвращении российских юношеских команд к международным соревнованиям о бойкоте заявили в Англии, Украине, Польше, Латвии, Литве, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии.

По данным Sky News, на закрытом заседании исполнительного комитета УЕФА три из пяти вице-президентов организации выступили против допуска россиян. Речь идет о бывшем исполнительном директоре Манчестер Юнайтед Дэвиде Гилле, представительнице Уэльса Лауре Макаллистер и экс-главе Польского футбольного союза Збигневе Бонеке.

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лого УЄФА

Зато два других вице-президента швед Карл-Эрик Нильссон и итальянец Габриэль Гравина высказались за допуск российских юниоров к международным соревнованиям. В итоге Исполком из 20 человек решил допустить сборные России U-17 к международным турнирам без флага и гимна.

26 сентября во время заседания Исполкома УЕФА решили допустить к соревнованиям российские юношеские команды в возрасте до 17 лет. Решение их вернуть в УЕФА объяснили тем, что “действия взрослых не должны влиять на развитие детей”.

Украинская ассоциация футбола осудила решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из России. В ассоциации заявили, что не будут участвовать ни в каких соревнованиях, где будут присутствовать российские команды.

Также ассоциация обратилась к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России в случае их допуска.

Источник: Sky News
Сборная России, УЕФА, Футбол
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