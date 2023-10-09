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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Без шансов для соперницы: Цуренко обыграла россиянку на турнире в Китае

Леся Цуренко
Фото: Getty Images

Украинка Леся Цуренко обыграла “нейтральную” россиянку Диану Шнайдер в первом круге турнира в китайском Чжэнчжоу — Zhengzhou Open. Призовой фонд турнира составляет более $780 тыс.

Для этого украинке хватило двух сетов — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час и 23 минуты.

В первом сете Цуренко повела с брейком 3:1, но россиянка смогла выровнять положение. Но ненадолго, ведь Цуренко еще дважды оформила брейк и взяла сет.

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Вторую партию украинка сразу начала с двух брейков, после чего отдала Шнайдер свой розыгрыш. Матчбол Цуренко оформила с первой попытки.

В следующем круге четвертая ракетка Украины встретится с представительницей Хорватии Донной Векич, которая в первом круге обыграла японку Нао Хибино.

В основной сетке турнира из украинок также были заявлены Екатерина Володько, которая уступила в первом круге китаянке Цинь Вэнь Чжэн, а также Ангелина Калинина. В первом круге вторая ракетка Украины должна встретиться с австралийкой Эллен Перес.

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Леся Цуренко, Теннис
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