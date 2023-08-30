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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Хочет выиграть золото в 45 лет! Легенда бокса собрался на Олимпиаду в Париже

Менні Пак'яо
Фото: Getty Images

Легенда бокса Мэнни Пакьяо рассматривает возможность участия в квалификационном отборе на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом заявил президент Олимпийского комитета Филиппин Абрахам Толентино.

— Лагерь сенатора Пакьяо сообщил, что наш филиппинский кумир хочет драться в Париже, — говорится в заявлении Толентино.

Легендарный филиппинец, который выигрывал титул чемпиона мира в восьми весовых категориях, ушел из большого бокса после поражения от Йордениса Угаса в 2021 году.

Время от времени Пакьяо намекал на возможное возвращение, но впоследствии заявил, что решил сосредоточиться на политической карьере в Филиппинах, где является сенатором. После поражения на президентских выборах 2022 года он вернулся на ринг и провел несколько выставочных поединков.

Пакьяо сейчас 44 года, а во время проведения летней Олимпиады будет 45 лет.

Он точно не сможет попасть на Игры через Азиатские игры, где возрастной предел составляет 40 лет, но будет иметь шанс квалифицироваться через один из двух олимпийских отборочных турниров, которые состоятся в начале 2024 года. Или же через правило универсальности.

Такие места разработаны МОК, чтобы помочь попасть на Олимпиаду спортсменам из стран, которые из-за квалификации имели бы малое представительство или вовсе не смогли отобраться на Игры.

Ранее в боксерском турнире на Олимпиаде могли участвовать только боксеры-любители, но в 2016 году правила изменили.

Так, в 2020 году на Олимпиаде в Токио золото в супертяжелом весе завоевал профессиональный боксер из Узбекистана Баходир Джалолов. Но и были досадные поражения, как вот на Играх в Рио-2016, когда экс-чемпион по версии IBF в полулегком весе, таиландец Амнат Руенроенг потерпел унизительное поражение от любителя.

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Источник: talkSPORT
Бокс, Менни Пакьяо, Олимпийские игры
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