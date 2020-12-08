Брейк-данс включили в программу летних Олимпийских игр 2024 года

Стиль уличного танца брейк-данс (breakdance, — Ред.) официально вошел в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Организаторы парижской Олимпиады еще два года назад предложили брейк-данс как вид соревнований после успешного дебюта на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе.

В 2019 году году этот вид соревнований прошел дальнейшие этапы утверждения до полноправного членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

В МОК надеются, что подобные молодежные виды будут способствовать привлечению молодежной аудитории.

Также исполком МОК подтвердил, что в Париже состоятся медальные соревнования по таким видам спорта, как скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

Ранее предлагалось добавить в программу еще паркур и греблю в океане, но их отклонили.

На Играх в Париже разыграют 329 медалей, что на десять наград меньше чем в Токио. Квота спортсменов на Игры-2024 составит 10,5 тыс. человек.

В 2019 году стало известно, что в программу Олимпиады в Париже предварительно внесли брейк-данс, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. Соответствующее решение приняли во время 134 сессии МОК в Лозанне.

Как дела с брейк-дансом в Украине?

Как и в других видах спорта в брейкданс ежегодно определяется свой чемпион мира. В 2016 году такой титул завоевал украинец Олег Кузнецов.

Под псевдонимом Kuzya он победил в финале Unbreakable Bboy Championship, который проходил в бельгийском Антверпене, би-боя Issei со счетом 3:0.

К финала украинцу пришлось продираться через квалификационные раунды. Организаторы чемпионата мира тогда заявляли, что Kuzya взялся ниоткуда.