37-летний Надаль выступит на Australian Open после года отсутствия из-за травмы

Испанец Рафаэль Надаль вернется на корт на первом в 2024 году турнире серии Grand Slam — Australian Open. Об этом объявил директор турнира Крейг Тайли.

37-летний теннисист не выступал с тех пор, как травмировал бедро во втором круге турнира в Мельбурне-2023. Ранее в этом году он сообщил, что пропустит Roland Garros, где он завоевал 14 из 22 титулов, из-за операции.

Отсутствие выступлений из-за травмы привело к тому, что Надаль опустился на 240-е место в рейтинге ATP. Однако, испанец может использовать защищенный рейтинг на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

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— Мы можем сообщить только теперь, что Рафа вернется. Он отсутствовал большую часть года, и в разговоре с ним за последние несколько дней он подтвердил, что вернется, чему мы очень рады. Это потрясающе, — сказал Тайли в интервью австралийской утренней телепрограмме The Today Show.

Также Крейг Тайли анонсировал возвращение Наоми Осаки, Каролин Возняцки и Анжелик Кербер, которые также должны принять участие в турнире в Мельбурне.

Надаль намекнул на завершение карьеры

В мае этого года Рафаэль Надаль заявил, что 2024 год, вероятно, станет его последним годом в профессиональном теннисе. Об этом он сказал на пресс-конференции, на которой сообщил об отказе от участия в Открытом чемпионате Франции по теннису.

— Я надеюсь дать себе возможность насладиться следующим годом, который, вероятно, будет моим последним годом в профессиональном туре. Это моя идея, хотя я не могу сказать это на 100%, — цитирует Надаля Sport Illustrated.

На кортах Мельбурна испанский теннисист выиграл два титула Grand Slam.

Источник : The Guardian

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