Футболист Ювентуса получил бан на 7 месяцев из-за нелегальных ставок

Полузащитник туринского Ювентуса и сборной Италии Николо Фаджоли получил семимесячную дисквалификацию за ставки на нелегальных платформах.

Об этом сообщила пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC) во вторник, 17 октября.

Общий срок дисквалификации составляет 12 месяцев, пять из которых условные. Также 22-летний Фаджоли должен уплатить штраф в размере €12,5 тыс.

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Кроме того, он согласился пройти шестимесячный курс лечения от лудомании и посетить не менее 10 публичных встреч с организациями и группами, где помогают зависимым от азартных игр. На них, в рамках наказания, он должен рассказать о своем опыте.

Футболиста могли дисквалифицировать на три года, но он пошел на сотрудничество, признал свою вину и заключил соглашение с Итальянской футбольной федерацией.

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Федеральная прокуратура будет осуществлять контроль за соблюдением этих обязательств футболистом и в случае выявления нарушений будет принимать меры в рамках своей компетенции. Если Фаджоли нарушит соглашение, то FIGC его разорвет и продолжит дисциплинарное производство в органах спортивной юстиции.

На прошлой неделе стало известно, что Николо Фаджоли находится под следствием из-за нелегальных азартных игр. Впоследствии стало известно, что прокуратура Турина ведет следственные действия против еще двух футболистов Сандро Тонали и Николо Дзаньоло.

Николо Фаджоли сыграл в шести из восьми матчей Ювентуса в Серии А в этом сезоне. В ноябре 2022 года он дебютировал за сборную Италии, выйдя на замену в выездном товарищеском матче против Албании (3:1).

На текущий сбор он оказался вне заявки Скуадры Адзуры, тогда как Тонали и Дзаньоло были исключены из списка игроков на матчи против Мальты и Англии.

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