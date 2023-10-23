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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Джошуа возможно будет биться в андеркарде боя Усик — Фьюри: какое условие

Ентоні Джошуа
Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа заявил, что может провести бой с Деонтеем Уайлдером в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.

Об этом 34-летний Джошуа сказал в интервью Sky Sports.

— Если они проведут этот бой за звание абсолютного чемпиона (Усик и Фьюри, — Ред.), который уже давно назревает, то, по слухам, андеркарт будет большим, оживленным с участием меня и Уайлдера, — сказал Джошуа.

В то же время от добавил, что поставил себе цель провести три поединка в этом году, поэтому до сих пор планирует выйти в ринг до конца 2023 года.

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— Закончим этот год на высоте, с Божьей помощью, а затем перейдем в следующий, — добавил он.

По мнению Энтони, бой Усик — Фьюри не удастся провести в декабре. Он предполагает, что это произойдет в апреле-марте.

— Когда Фьюри встретится с Нганну, это будет конец октября, почти начало ноября, поэтому я сомневаюсь, что он будет готовиться к Усику и драться в декабре, слишком мало времени. Поэтому следующее окно, вероятно, будет в марте-апреле, думаю, именно тогда состоится бой, — сказал Джошуа, посетив посетив Гран-при Формулы-1 в США, пишет BBC.

Бой Усик — Фьюри состоится в Саудовской Аравии. Предварительно сообщалось, что боксеры договорились на 23 декабря 2023 года. Ранее сообщалось, что точная дата боя станет известна после поединка Фьюри с Фрэнсисом Нганну.

На кону будут стоять пояса WBA, WBO, IBO, IBF, которыми владеет украинец, а также чемпионский титул WBC британца.

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Источник: Sky Sports, BBC
Бокс, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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