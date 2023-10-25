Старший сын Андрея Шевченко: Я — украинец и наконец-то подкрепляю это действиями

Джордан Шевченко, сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко, недавно начал обучение в Йельском университете. Там, среди прочего, он начал изучать украинский язык и историю Украины.

В интервью Голосу Америки он рассказал, что гордится тем, что является наполовину украинцем, а решающим для его самоидентификации как украинца стало полномасштабное вторжение России.

— До этого я не очень поддерживал свою украинскую сторону, но как только началась война, я почувствовал, что это мой долг, потому что реальность такова, что быть украинцем — сейчас под угрозой. Поэтому людям, которые являются украинцами, нужно собраться вместе и показать, почему мы важны как страна, почему мы важны как народ, — сказал Джордан.

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В Йеле пока нет отдельного курса украинского языка, но университет договорился об онлайн-обучении для своих студентов в Колумбийском университете. Благодаря лекциям профессора Тимоти Снайдера Джордан учит историю Украины.

— Большую часть своей истории Украина находилась под влиянием внешних сил. Речь Посполитая с запада, Московия с востока, потом османы с юга — все воюют за эту землю. И это в определенном смысле повторяется, потому что мы имеем эту внешнюю силу, которая пытается претендовать на наши земли, поставить под угрозу свободу, но мы не уйдем без боя, — рассказал сын легендарного футболиста.

Джордан рассказал, что часто бывал в Украине, но главной проблемой был языковой барьер.

— Мы жили в квартире отца или в доме бабушки. У меня много приятных воспоминаний от общения с родными. Особенно о блюдах моей бабушки, было много вкусной домашней еды, но я чувствовал, что не мог прикоснуться к этой моей стороне глубоко, в частности из-за языкового барьера, — сказал Джордан.

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Он также признался, что его знание украинского пока на низком уровне. К примеру в разговоре с отцом он пока может использовать несколько слов на украинском.

— Думаю, для него это показывает, что я беру инициативу. Для меня важно, что я — украинец. Я наконец подкрепляю это действиями. Слава Украине! — подытожил Джордан Шевченко.

Также сын Шевченко волонтерит в Украинском доме в Йеле, где отвечает за сбор средств. У них есть свой стол на кампусе в университете, где они рассказывают о войне и собирают пожертвования, а в обмен на эти пожертвования дарят наклейки, ручки, открытки.

Фото: Андрей Шевченко

Источник : Голос Америки

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