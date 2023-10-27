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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Борчиха Винник завоевала золото молодежного ЧМ и отказалась от фото с россиянкой

Софія Винник

Украинская борчиха Соломия Винник завоевала золото в весе до 59 кг на молодежном чемпионате мира по борьбе U-23 в албанской Тиране.

В финальном поединке она победила японку Сену Нагамато. Одну из бронзовых медалей завоевала представительница Индии Нитика Нитика.

 

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Допис, поширений Olympic Wrestling (@unitedworldwrestling)

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Другая бронза в этой весовой категории досталась “нейтральной” россиянке Анастасии Сидельниковой, которая ранее открыто поддержала полномасштабную войну России против Украины. Несмотря на это, организаторы молодежного ЧМ и UWW допустили ее к соревнованиям.

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После церемонии награждения призеров Винник отказалась от совместного фото со всеми призерами из-за присутствия россиянки.

После того, как прозвучал гимн Украины в честь победы Винник, она сошла с подиума.

Кроме Винник медали чемпионата мира U-23 также завоевали Манола Скобельская (бронза в весе до 68 кг) и Анастасия Алпеева (бронза в весе до 76 кг).

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Фото: Софbя Винник

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