Борчиха Винник завоевала золото молодежного ЧМ и отказалась от фото с россиянкой

Украинская борчиха Соломия Винник завоевала золото в весе до 59 кг на молодежном чемпионате мира по борьбе U-23 в албанской Тиране.

В финальном поединке она победила японку Сену Нагамато. Одну из бронзовых медалей завоевала представительница Индии Нитика Нитика.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olympic Wrestling (@unitedworldwrestling)

Сейчас смотрят

Другая бронза в этой весовой категории досталась “нейтральной” россиянке Анастасии Сидельниковой, которая ранее открыто поддержала полномасштабную войну России против Украины. Несмотря на это, организаторы молодежного ЧМ и UWW допустили ее к соревнованиям.

После церемонии награждения призеров Винник отказалась от совместного фото со всеми призерами из-за присутствия россиянки.

Українська борчиня Соломія Винник виграла молодіжний Чемпіонат світу Після нагородження вона відмовилася від фотосесії з бронзовою призеркою — росіянкою Сидельниковою Сидельникова підтримувала агресію рф проти України, але її все одно допустили до змагань Відео: Роман Павлов pic.twitter.com/T7iAQlSW8d — Base of Ukrainian sports (@Ukrsportbase) October 26, 2023

После того, как прозвучал гимн Украины в честь победы Винник, она сошла с подиума.

Кроме Винник медали чемпионата мира U-23 также завоевали Манола Скобельская (бронза в весе до 68 кг) и Анастасия Алпеева (бронза в весе до 76 кг).

Фото: Софbя Винник

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.