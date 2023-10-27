Борчиня Винник здобула золото молодіжного ЧС та відмовилася від фото з росіянкою

Українська борчиня Соломія Винник виборола золото у вазі до 59 кг на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби U-23 в албанській Тирані.

У фінальному поєдинку вона перемогла японку Сену Нагамато. Одну з бронзових медалей виборола представниця Індії Нітіка Нітіка.

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Інша бронза у цій ваговій категорії дісталася “нейтральній” росіянці Анастасії Сидельніковій, яка раніше відкрито підтримала повномасштабну війну Росії проти України. Попри це, організатори молодіжного ЧС та UWW допустили її до змагань.

Після церемонії нагородження призерів Винник відмовилася від спільного фото з усіма призерами через присутність росіянки.

Українська борчиня Соломія Винник виграла молодіжний Чемпіонат світу Після нагородження вона відмовилася від фотосесії з бронзовою призеркою – росіянкою Сидельниковою Сидельникова підтримувала агресію рф проти України, але її все одно допустили до змагань Відео: Роман Павлов pic.twitter.com/T7iAQlSW8d — Base of Ukrainian sports ???????? (@Ukrsportbase) October 26, 2023

Після того, як пролунав гімн України на честь перемоги Винник, вона зійшла з подіуму.

Окрім Винник медалі чемпіонату світу U-23 також вибороли Манола Скобельська (бронза у вазі до 68 кг) та Анастасія Алпєєва (бронза у вазі до 76 кг).

Фото: Софія Винник

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