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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Борчиня Винник здобула золото молодіжного ЧС та відмовилася від фото з росіянкою

Софія Винник

Українська борчиня Соломія Винник виборола золото у вазі до 59 кг на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби U-23 в албанській Тирані.

У фінальному поєдинку вона перемогла японку Сену Нагамато. Одну з бронзових медалей виборола представниця Індії Нітіка Нітіка.

 

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Допис, поширений Olympic Wrestling (@unitedworldwrestling)

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Інша бронза у цій ваговій категорії дісталася “нейтральній” росіянці Анастасії Сидельніковій, яка раніше відкрито підтримала повномасштабну війну Росії проти України. Попри це, організатори молодіжного ЧС та UWW допустили її до змагань.

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Після церемонії нагородження призерів Винник відмовилася від спільного фото з усіма призерами через присутність росіянки.

Після того, як пролунав гімн України на честь перемоги Винник, вона зійшла з подіуму.

Окрім Винник медалі чемпіонату світу U-23 також вибороли Манола Скобельська (бронза у вазі до 68 кг) та Анастасія Алпєєва (бронза у вазі до 76 кг).

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Фото: Софія Винник

Боротьба, Найкращі українські спортсмени
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