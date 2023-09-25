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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Беленюк завоевал бронзу ЧМ-2023 по борьбе и лицензию на Олимпиаду

Жан Беленюк
Фото: НОК

Олимпийский чемпион Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе в сербском Белграде. Кроме того, он завоевал олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париже.

Представитель греко-римского стиля завоевал награду в весовой категории до 87 кг.

Беленюк начал соревнования с убедительной победы над американцем Закари Браунагелем (5:1), но во втором поединке потерпел поражение от представителя Турции Али Ченгиза.

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По правилам, в утешительные поединки проходят борцы, которые уступили будущему финалисту. Следовательно, выход Ченгиза в финал позволил Беленюку бороться за бронзу и олимпийскую лицензию.

В утешительных поединках Беленюк сначала одолел финна Томи Метсомеки (5:1), затем узбека Жалгасбая Бердымуратова (5:3), а в схватке за бронзу победил представителя Казахстана Нурсултана Турсинова (7:2).

— Хочу поблагодарить всех, кто был и есть рядом, поддерживает нас в нашей непростой работе! Все вижу, все ценю, за все благодарен — друзьям, коллегам по сборной, тренерскому штабу! Главная благодарность, конечно, нашим бойцам ВСУ за возможность вообще выступать и уверенность в нашей будущей главной победе. Поэтому, увидимся в Париже-2024, — написал Беленюк.

Для Беленюка это вторая бронзовая медаль с чемпионатов мира в карьере. Ранее он также завоевывал два золота и серебро на ЧМ.

Для сборной Украины на ЧМ-2023 в Белграде это четвертая бронзовая медаль. Ранее другой представитель греко-римского стиля Ярослав Фильчаков также стал бронзовым призером соревнований.

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Боротьба, Жан Беленюк, Чемпионат мира
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