Футболист Ниццы получил длительную дисквалификацию за антисемитский пост

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) дисквалифицировала на семь матчей защитника Ниццы Юсефа Аталя за антисемитское сообщение в социальных сетях.

Об этом сообщается на официальном сайте LFP.

На прошлой неделе ФК Ницца отстранил Аталя до дальнейшего распоряжения и заявил, что он извинился за свои действия.

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После того, как дело рассмотрел комитет по этике Французской федерации футбола, дисциплинарная комиссия французской лиги дисквалифицировала футболиста.

Кроме того прокуратура Ниццы начала предварительное расследование против Аталя по обвинению в “защите терроризма”. Футболист также находится под следствием за “публичное подстрекательство к ненависти или насилию из-за определенной религии”.

Что известно о ситуации?

7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и прорвала границы. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию в секторе Газа, объявив блокаду территории.

Многие спортсмены и спортивные организации поддержали Израиль, но некоторые атлеты стали на сторону Палестины, в частности обладатель Золотого мяча Карим Бензема, Эрик Кантона, Рияд Марез, Мохаммед Салах, теннисистка Онс Жабер.

27-летний игрок сборной Алжира и Ниццы Юсеф Аталь в октябре в своих социальных сетях распространил видео, на котором мусульманский проповедник призвал устроить “черный день для евреев”. Вскоре он удалил пост и извинился.

18 октября Ницца сообщила, что отстранила Аталя от работы с командой и осудила его действия. В клубе заявили, что футболист осознал ошибку.

27 октября Аталя за антисемитскую публикацию наказала и LFP — бан включает запрет участия в матчах чемпионата Франции и Кубка французской лиги. Дисквалификация вступит в силу 31 октября.

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