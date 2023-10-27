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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Футболіст Ніцци отримав тривалу дискваліфікацію за антисемітський пост

Юсеф Аталь
Фото: Getty Images

Професійна футбольна ліга Франції (LFP) дискваліфікувала на сім матчів захисника Ніцци Юсефа Аталя за антисемітський допис у соціальних мережах.

Про це повідомляється на офіційному сайті LFP.

Минулого тижня ФК Ніцца відсторонив Аталя до подальшого розпорядження та заявив, що він перепросив за свої дії.

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Після того, як справу розглянув комітет із етики Французької федерації футболу, дисциплінарна комісія французької ліги дискваліфікувала футболіста.

Крім того, прокуратура Ніцци розпочала попереднє розслідування проти Аталя за звинуваченням у “захисті тероризму”. Футболіст також перебуває під слідством за “публічне підбурювання до ненависті або насильства через певну релігію”.

Що відомо про ситуацію?

7 жовтня палестинське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль ракетами та прорвавши кордони. У відповідь на це ЦАХАЛ розпочав операцію у секторі Гази, оголосивши блокаду території.

Багато спортсменів і спортивних організацій підтримали Ізраїль, але деякі атлети стали на бік Палестини, зокрема володар Золотого м’яча Карім Бензема, Ерік Кантона, Ріяд Марез, Мохаммед Салах, тенісистка Онс Жабер.

27-річний гравець збірної Алжиру та Ніцци Юсеф Аталь у жовтні у своїх соціальних мережах поширив відео, на якому мусульманський проповідник закликав влаштувати “чорний день для євреїв”. Незабаром він видалив пост і перепросив.

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18 жовтня Ніцца повідомила, що відсторонила Аталя від роботи з командою та засудила його дії. У клубі заявили, що футболіст усвідомив помилку.

27 жовтня Аталя за антисемітську публікацію покарала й LFP – бан передбачає заборону участі у матчах чемпіонату Франції та Кубка французької ліги. Дискваліфікація набуде чинності 31 жовтня.

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