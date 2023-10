ХАМАС нанес ракетный удар по Израилю, а его боевики проникли на территорию страны: идут бои

В субботу утром, 7 октября, ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля и со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

Как сообщает CNN по меньшей мере один человек погиб (70-летняя женщина) и еще три человека были травмированы.

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф в редком публичном заявлении объявил, что вооруженная группировка начала новую военную операцию против Израиля, пишет агентство АР.

По его словам, в рамках операции ХАМАС под названием Шторм Аль-Акса по Израилю в субботу утром якобы было выпущено 5000 ракет.

Агентство также сообщает о “беспрецедентном проникновении” палестинских боевиков в районы на юге Израиля. Израильские власти уже приказали жителям региона оставаться дома.

NOW: Multiple rockets fired from the Gaza Strip toward Southern Israel in a surprise attack. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m

— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023