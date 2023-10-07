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Анастасия Кожушко, редактор ленты

ХАМАС нанес ракетный удар по Израилю, а его боевики проникли на территорию страны: идут бои

удар по Ізраілю

В субботу утром, 7 октября, ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля и со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

Как сообщает CNN по меньшей мере один человек погиб (70-летняя женщина) и еще три человека были травмированы.

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Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф в редком публичном заявлении объявил, что вооруженная группировка начала новую военную операцию против Израиля, пишет агентство АР

По его словам, в рамках операции ХАМАС под названием Шторм Аль-Акса по Израилю в субботу утром якобы было выпущено 5000 ракет.

— Мы решили сказать, что уже достаточно, — заявил Дейф, призывая всех палестинцев противостоять Израилю.

Агентство также сообщает о “беспрецедентном проникновении” палестинских боевиков в районы на юге Израиля. Израильские власти уже приказали жителям региона оставаться дома.

Как сообщает Times of Israel, премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант созвали срочное совещание с военным руководством Израиля для обсуждения ситуации и дальнейших действий.

По данным издания, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила “состояние готовности к войне”.

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Фото: Хамда Салхут/Тwitter

Израиль, ракетний удар, Сектор Газа
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