Лионель Месси стал восьмикратным обладателем Золотого мяча
Награду Золотой мяч в 2023 году получил Лионель Месси, футболист сборной Аргентины и Интер Майами. Для него это восьмой трофей в карьере, что является рекордом.
67-я церемония вручения Золотого мяча состоялась в парижском театре Шатле.
Вторым в голосовании стал нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, третье место за форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе. В пятерку также вошли полузащитники Манчестер Сити Кевин де Брюйне и Родри.
В декабре 2022 года Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале Мундиаля альбиселесте в серии пенальти переиграли команду Франции.
Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча стала Айтана Бонмати — футболистка сборной Испании и каталонской Барселоны. Вместе с национальной командой она стала чемпионкой мира в 2023 году.
Aitana, it’s your moment! #ballondor pic.twitter.com/S1ZsL02hm7
— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Другие лауреаты по версии France Football:
- лучший молодой футболист: хавбек мадридского Реала и сборной Англии Джуд Беллингем;
- лучший бомбардир: форвард Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд;
- лучший голкипер: игрок Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес;
- лучший клуб (мужчины): английский Манчестер Сити;
- лучшая команда (женщины): каталонская Барселона.
Также лауреатом приза имени Сократеса, который вручается за гуманитарную деятельность, стал футболист мадридского Реала Винисиус Жуниор. Бразилец выиграл эту награду благодаря ежегодным инвестициям в Vini Jr Institute (образовательное приложение для бедных студентов).
В начале сентября France Football обнародовал 30 претендентов на награду Золотой мяч. Главными фаворитами назвали Лионеля Месси, Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе.
В 2022 году лауреатом премии стал француз Карим Бензема. Для экс-форварда мадридского Реала это был первый Золотой мяч в карьере. У женщин тогда награду получила хавбек сборной Испании Алексия Путельяс.
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