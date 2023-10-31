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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Лионель Месси стал восьмикратным обладателем Золотого мяча

Мессі із Золотим м'ячем
Фото: Getty Images

Награду Золотой мяч в 2023 году получил Лионель Месси, футболист сборной Аргентины и Интер Майами. Для него это восьмой трофей в карьере, что является рекордом.

67-я церемония вручения Золотого мяча состоялась в парижском театре Шатле.

Вторым в голосовании стал нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, третье место за форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе. В пятерку также вошли полузащитники Манчестер Сити Кевин де Брюйне и Родри.

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В декабре 2022 года Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале Мундиаля альбиселесте в серии пенальти переиграли команду Франции.

Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча стала Айтана Бонмати — футболистка сборной Испании и каталонской Барселоны. Вместе с национальной командой она стала чемпионкой мира в 2023 году.

Другие лауреаты по версии France Football:

  • лучший молодой футболист: хавбек мадридского Реала и сборной Англии Джуд Беллингем;
  • лучший бомбардир: форвард Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд;
  • лучший голкипер: игрок Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес;
  • лучший клуб (мужчины): английский Манчестер Сити;
  • лучшая команда (женщины): каталонская Барселона.

Также лауреатом приза имени Сократеса, который вручается за гуманитарную деятельность, стал футболист мадридского Реала Винисиус Жуниор. Бразилец выиграл эту награду благодаря ежегодным инвестициям в Vini Jr Institute (образовательное приложение для бедных студентов).

В начале сентября France Football обнародовал 30 претендентов на награду Золотой мяч. Главными фаворитами назвали Лионеля Месси, Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе.

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В 2022 году лауреатом премии стал француз Карим Бензема. Для экс-форварда мадридского Реала это был первый Золотой мяч в карьере. У женщин тогда награду получила хавбек сборной Испании Алексия Путельяс.

Золотой мяч, Лионель Месси, Футбол
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