Лионель Месси стал восьмикратным обладателем Золотого мяча

Награду Золотой мяч в 2023 году получил Лионель Месси, футболист сборной Аргентины и Интер Майами. Для него это восьмой трофей в карьере, что является рекордом.

67-я церемония вручения Золотого мяча состоялась в парижском театре Шатле.

Вторым в голосовании стал нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, третье место за форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе. В пятерку также вошли полузащитники Манчестер Сити Кевин де Брюйне и Родри.

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В декабре 2022 года Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале Мундиаля альбиселесте в серии пенальти переиграли команду Франции.

Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча стала Айтана Бонмати — футболистка сборной Испании и каталонской Барселоны. Вместе с национальной командой она стала чемпионкой мира в 2023 году.

Другие лауреаты по версии France Football:

лучший молодой футболист : хавбек мадридского Реала и сборной Англии Джуд Беллингем;

: хавбек мадридского Реала и сборной Англии лучший бомбардир: форвард Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд;

форвард Манчестер Сити и сборной Норвегии лучший голкипер : игрок Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес;

: игрок Астон Виллы и сборной Аргентины лучший клуб (мужчины) : английский Манчестер Сити;

: английский лучшая команда (женщины): каталонская Барселона.

Также лауреатом приза имени Сократеса, который вручается за гуманитарную деятельность, стал футболист мадридского Реала Винисиус Жуниор. Бразилец выиграл эту награду благодаря ежегодным инвестициям в Vini Jr Institute (образовательное приложение для бедных студентов).

В начале сентября France Football обнародовал 30 претендентов на награду Золотой мяч. Главными фаворитами назвали Лионеля Месси, Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе.

В 2022 году лауреатом премии стал француз Карим Бензема. Для экс-форварда мадридского Реала это был первый Золотой мяч в карьере. У женщин тогда награду получила хавбек сборной Испании Алексия Путельяс.

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