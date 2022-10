Награду Золотой мяч в 2022 году впервые в карьере завоевал Карим Бензема, который защищает цвета сборной Франции и мадридского Реала. Приз ему вручил Зинедин Зидан.

Here is the image you’ve all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022