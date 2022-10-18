Карим Бензема стал обладателем Золотого мяча в 2022 году
Награду Золотой мяч в 2022 году впервые в карьере завоевал Карим Бензема, который защищает цвета сборной Франции и мадридского Реала. Приз ему вручил Зинедин Зидан.
Here is the image you’ve all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6
— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Вторым в голосовании стал нападающий Баварии Садио Мане, третье место за полузащитником Манчестер Сити Кевином де Брейне. В топ-5 также вошли форвард Барселоны Роберт Левандовски и вингер Ливерпуля Мохаммед Салах.
Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча стала стала Алексия Путельяс – хавбек сборной Испании и каталонской Барселоны. Награду она получила из рук Андрея Шевченко.
Она стала первой женщиной в истории, получившей Золотой мяч второй год подряд.
Другие лауреаты по версии France Football:
- лучший молодой футболист — полузащитник Барселоны и сборной Испании Гави;
- лучший бомбардир – форвард Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски;
- лучший голкипер – игрок ФК Реал Мадрид и сборной Бельгии Тибо Куртуа;
- лучший клуб года – английский Манчестер Сити.
Также лауреатом приза имени Сократеса, который вручается “за лучшие акции солидарности, проведенные чемпионами”, стал футболист сборной Сенегала и мюнхенской Баварии Садио Мане. Его отметили за гуманитарные акции в его родном Сенегале.
12 августа France Football обнародовал 30 претендентов на награду Золотой мяч. Главным фаворитом сразу назвали Карима Бензема.
Также в пятерке потенциальных обладателей были Мохаммед Салах, Роберт Левандовски, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и Садио Мане.
В 2021 году лауреатом премии Золотой мяч стал Лионель Месси, который в этом году не вошел в 30 номинантов.