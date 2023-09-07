Впервые за 19 лет без Роналду: France Football назвал 30 претендентов на Золотой мяч

Французский журнал France Football объявил имена претендентов на награду лучшего футболиста мира — Золотой мяч-2023.

Список состоит из 30 исполнителей, среди которых наибольшее представительство у действующего победителя Лиги чемпионов — Манчестер Сити (шесть футболистов).

Впервые с 2003 года в номинанты не попал 38-летний португальский форвард Криштиану Ронадду, который сейчас защищает цвета саудовского Аль-Насра.

Когда португалец впервые попал в список претендентов в 2004-м, нынешнему номинанту Джуду Беллингему было чуть больше одного года (1 год и 4 месяца).

Список претендентов на Золотой мяч-2023:

Вратари: Андре Онана (Манчестер Юнайтед, сборная Камеруна), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, сборная Аргентины), Яссин Буну (Аль-Хилаль, сборная Марокко);

Андре Онана (Манчестер Юнайтед, сборная Камеруна), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, сборная Аргентины), Яссин Буну (Аль-Хилаль, сборная Марокко); Защитники: Йошко Гвардиол (Манчестер Сити, сборная Хорватии), Рубеш Диаш (Манчестер Сити, сборная Португалии), Ким Мин Чжэ (Бавария, сборная Южной Кореи);

Йошко Гвардиол (Манчестер Сити, сборная Хорватии), Рубеш Диаш (Манчестер Сити, сборная Португалии), Ким Мин Чжэ (Бавария, сборная Южной Кореи); Полузащитники: Джамал Мусиала (Бавария, сборная Германии), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, сборная Бельгии), Джуд Беллингем (Реал Мадрид, сборная Англии), Бернарду Силва (Манчестер Сити, сборная Португалии), Хвича Кварацхелия (Наполи, сборная Грузии), Николо Барелла (Интер, сборная Италии), Мартин Эдегор (Арсенал, сборная Норвегии), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити, сборная Германии), Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, сборная Бразилии), Родри (Манчестер Сити, сборная Испании), Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии);

Джамал Мусиала (Бавария, сборная Германии), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, сборная Бельгии), Джуд Беллингем (Реал Мадрид, сборная Англии), Бернарду Силва (Манчестер Сити, сборная Португалии), Хвича Кварацхелия (Наполи, сборная Грузии), Николо Барелла (Интер, сборная Италии), Мартин Эдегор (Арсенал, сборная Норвегии), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити, сборная Германии), Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, сборная Бразилии), Родри (Манчестер Сити, сборная Испании), Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии); Форварды: Карим Бензема (Аль-Иттихад, сборная Франции), Мохамед Салах (Ливерпуль, сборная Египта), Букайо Сака (Арсенал, сборная Англии), Рандаль Коло-Муани (ПСЖ, сборная Франции), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии), Хулиан Альварес (Манчестер Сити, сборная Аргентины), Антуан Гризманн (Атлетико, сборная Франции), Лионель Месси (Интер Майами, сборная Аргентины), Лаутаро Мартинес (Интер, сборная Аргентины), Роберт Левандовский (Барселона, сборная Польши), Виктор Осимхен (Наполи, сборная Нигерии), Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции), Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии).

Церемония вручения премии Золотой мяч-2023 запланирована на 30 октября.

В 2022 году награду Золотой мяч присудили форварду Кариму Бензема. Вторым в голосовании стал форвард Садио Мане, третье место за полузащитником Кевином де Брюйне.

Источник : France Football

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