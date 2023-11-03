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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Динамо минимально уступило Шахтеру в УПЛ

ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер одержал победу над киевским Динамо в центральном матче 13 тура чемпионата Украины по футболу.

Игра состоялась на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

Динамо — Шахтер — 0:1

Первый тайм встречи прошел без голов, а единственный гол в матче забили подопечные Марино Пушича на 54-й минуте. Взятием ворот отметился Александр Зубков после ассиста от бразильского вингера Невертона. Украинский полузащитник с левой пробил между ног голкиперу киевлян Георгию Бущану.

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Для 18-летнего бразильца это первое результативное действие в восьми официальных матчах за горняков, а для Зубкова это уже десятый гол в футболке Шахтера.

Для нового тренера Шахтера Пушича это дебютная победа в украинском дерби и в УПЛ в целом. Между тем серия Динамо без побед в чемпионате Украины достигла четырех матчей: три поражения и одна ничья.

Благодаря победе Шахтер продолжает идти на третьем месте в УПЛ с 24 очками в активе. При этом горняки имеют еще одну игру в запасе. Динамо идет седьмым (16 очков и две игры в запасе).

В лидерах чемпионата Украины по футболу сейчас Кривбасс (26) и Полесье (25) — обе команды провели по 12 матчей в рамках УПЛ.

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Динамо, УПЛ, Футбол, Шахтар
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