Александр Усик в четвертый раз стал отцом — жена родила дочь

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в четвертый раз стал отцом.

Жена 37-летнего спортсмена Екатерина Усик родила девочку.

Об этом сообщил украинский телеведущий Слава Демин на своем YouTube-канале.

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Сообщается, что Екатерина родила малышку весом 5 кг и ростом 58 см. Девочка появилась на свет в одном из роддомов Киева. Супруги Усик назвали дочь Марией.

Усики ранее не сообщали о такой счастливой новости в семье, но в сторис в Instagram Екатерина поделилась отрывком из видео, на котором ведущий говорит о появлении у Усиков четвертого ребенка. Екатерина написала: Спасибо.

Александр и Екатерина также воспитывают дочь Елизавету и сыновей Кирилла и Михаила.

По словам Демина, сыновья боксера сейчас живут с бабушкой за границей, а дочь остается в Киеве с матерью.

Как известно, сейчас Александр Усик продолжает подготовку к бою против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Бой запланирован на 17 февраля 2024 года в аравийской столице Рияде.

Фото: Александр Усик

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