Олександр Усик учетверте став батьком – дружина народила доньку

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик учетверте став батьком.

Дружина 37-річного спортсмена Катерина Усик народила дівчинку.

Про це повідомив український телеведучий Слава Дьомін на своєму YouTube-каналі.

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Повідомляється, що Катерина народила маля вагою 5 кг і зростом 58 см. Дівчинка з’явилася на світ в одному з пологових будинків Києва. Подружжя Усиків назвало доньку Марією.

Усики раніше не повідомляли про таку щасливу новину у сім’ї, але у сторіс в Instagram Катерина поділилася уривком з відео, на якому ведучий каже про появу в Усиків четвертої дитини. Катерина написала: Дякую.

Олександр та Катерина також виховують доньку Єлизавету та синів Кирила та Михайла.

За словами Дьоміна, сини боксера нині живуть із бабусею за кордоном, а донька залишається у Києві з матір’ю.

Як відомо, зараз Олександр Усик продовжує підготовку до бою проти Тайсона Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Бій запланований на 17 лютого 2024 року в аравійській столиці Ріяді.

Фото: Олександр Усик

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