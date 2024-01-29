Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Олександр Усик учетверте став батьком – дружина народила доньку

Олександр Усик з дружиною

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик учетверте став батьком.

Дружина 37-річного спортсмена Катерина Усик народила дівчинку.

Про це повідомив український телеведучий Слава Дьомін на своєму YouTube-каналі.

Зараз дивляться

Повідомляється, що Катерина народила маля вагою 5 кг і зростом 58 см. Дівчинка з’явилася на світ в одному з пологових будинків Києва. Подружжя Усиків назвало доньку Марією.

Усики раніше не повідомляли про таку щасливу новину у сім’ї, але у сторіс в Instagram Катерина поділилася уривком з відео, на якому ведучий каже про появу в Усиків четвертої дитини. Катерина написала: Дякую.

Олександр та Катерина також виховують доньку Єлизавету та синів Кирила та Михайла.

За словами Дьоміна, сини боксера нині живуть із бабусею за кордоном, а донька залишається у Києві з матір’ю.

Як відомо, зараз Олександр Усик продовжує підготовку до бою проти Тайсона Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Бій запланований на 17 лютого 2024 року в аравійській столиці Ріяді.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
Реальність така, що я в голові Ф’юрі: Усик зробив заяву за 3 тижні до бою
Олександр Усик учетверте став батьком – дружина народила доньку

Фото: Олександр Усик

Олександр Усик
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Реальність така, що я в голові Ф’юрі: Усик зробив заяву за 3 тижні до бою
Олександр Усик учетверте став батьком – дружина народила доньку
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Ф'юрі - Усик
Це не про красу чи моду! Усик відповів Ф’юрі на образи щодо сережки у його вусі
Усик Ф'юрі
Я не з тих фанатів, які плакатимуть: Джошуа назвав свого фаворита бою Усик – Ф’юрі
Ентоні Джошуа
Хто допомагає Усику готуватися до бою з Ф’юрі: українець опублікував фото
Олександр Усик

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь