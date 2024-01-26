Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта

Дату боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри окончательно согласовали в ноябре 2023 года.

Бой состоится в столице Саудовской Аравии — Рияде на Kingdom Arena.

Дата боя Усик — Фьюри

Бой Усик — Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 17 февраля 2024 года.

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На кону будут стоять четыре пояса: три (WBA, WBO и IBF), которыми владеет Усик, а также титул WBC Фьюри.

INTO THE FIRE. #FuryUsyk | FEB 17 | Riyadh, Saudi Arabi pic.twitter.com/0e83ycGiYi — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2023

Изначально бой за абсолют в хевивейте должны были провести 23 декабря 2023 года. Однако после поединка Фьюри против Фрэнсиса Нганну было принято решение провести бой позже.

Напомним, о бое Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе стало известно в конце сентября.

В контракте сторон прописано, что каждый из боксеров может активировать опцию реванша. Если это произойдет, то пояс IBF, вероятно, не будут разыгрывать, ведь его обладатель после первого боя обязан будет провести поединок с претендентом Филипом Хрговичем.

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