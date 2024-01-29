У России отберут золото Олимпиады: фигуристка Валиева получила бан за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

Решение опубликовано на официальном сайте CAS.

В вердикте отмечается, что Валиева нарушила антидопинговые правила перед Играми-2022. Речь идет о положительном допинг-тесте, результат которого обнаружили после того, как россиянка стала чемпионкой соревнований по фигурному катанию в командных соревнованиях.

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Сама Валиева не отрицала, что в ее пробе нашли триметазидин. Спортсменка пыталась доказать, что нарушение правил было якобы не умышленным, но CAS постановил, что таких доказательств предоставлено не было.

Россиянку должны лишить всех наград, полученных с 25 декабря 2021 года. Рассмотрение этого дела длилось более двух лет.

Также у России отберут командное золото зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Но суд уточняет, что официальное решение по этому вопросу должен принять Международный союз конькобежцев (ISU).

Во время зимней Олимпиады-2022 команда ОКР по фигурному катанию оказалась в центре допингового скандала после известия, что один из фигуристов сдал положительный допинг-тест.

Впоследствии стало известно, что речь идет о Камиле Валиевой. Она сдала текст до соревнований в Китае, но его позже проверили из-за вспышки коронавируса в лаборатории в Стокгольме.

Из-за инцидента с Валиевой МОК перенес церемонию вручения наград в командном турнире. Уже тогда сообщалось, что у команды ОКР могут отобрать золотые медали.

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